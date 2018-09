Estos diseñadores colombianos están en la Semana de la Moda de París

Esta semana, el diseñador Esteban Cortázar no ha tenido cabeza para otra cosa que no sea el fitting y el styling de su desfile en la Semana de la Moda de París. Este lunes hará la presentación de la colección primavera/verano 2019 y está ultimando los detalles de los looks que se verán en la pasarela: escogiendo qué modelo llevará cuáles prendas, cómo combinarlas, qué accesorios les van mejor y cómo será el maquillaje. Todo debe estar perfecto para esos 15 o 20 minutos para los que ha trabajo durante meses.

En medio de esa concentración, alcanza a decirnos que su colección está inspirada en “el poder de un atardecer y mi amor por el Mediterráneo”. Tampoco es que le guste mucho hablar de sus creaciones antes de una presentación: “todo se entiende mejor cuando vez el desfile o las fotos o los videos”.

Prendas de la colección otoño/invierno 2018 que presentó el diseñador Esteban Cortázar en la Semana de la Moda de Nueva York. Foto: EFE. Archivo El Tiempo.

Lo cierto es que el tema de inspiración ya deja entrever que el color –como se caracterizan sus diseños– tendrá mucha fuerza, lo que refleja su carácter latino. Cortázar nació en Bogotá, se crió en Miami, estudió moda en Nueva York y está radicado en París hace más de diez años. La conexión entre estos destinos y culturas han marcado su estilo: mucha feminidad con siluetas atrevidas y cortes asimétricos.



Mañana es el turno para Haider Ackermann, el colombiano criado en Bélgica, cuya musa para gran parte de sus colecciones ha sido siempre la actriz y modelo británica Tilda Switon.



Quienes ya saltaron al ruedo son los diseñadores Johanna Ortiz, Silvia Tcherassi y Andrés Otálora, quienes ayer y hoy abrieron sus showrooms en la capital francesa para mostrar sus propuestas para la primavera y el verano del año entrante a potenciales compradores de Europa, Estados Unidos y Oriente, y a editores de revistas y de directores de styling.

El punto de partida de la colección ‘La vie d’une femme poète’, de Johanna Ortiz, fue el artista Paul Jacoulet. Foto: Cortesía Johana Ortiz.

También en medio del trajín, Ortiz nos cuenta que el punto de partida de su colección ‘La vie d’une femme poète’ fue el artista Paul Jacoulet, “un verdadero hombre renacentista, que nació en Francia pero vivió en Japón; grabador, un buen calígrafo y un reconocido coleccionista de mariposas, que adoraba los kimonos. Las musas de Jacoulet y sus escenarios establecen la paleta de colores para la colección en tonos ocres y rosas empolvados, con flores como las rosas para los estampados”.



La diseñadora caleña escogió como accesorios las joyas que la colombiana Paula Mendoza diseñó para la joyería LA Cano, hechas con la misma técnica de cera perdida que usaron las culturas precolombinas de nuestro país para trabajar el oro.



Por su parte, la baranquillera Silvia Tcherassi, instalada en el Hotel Le Meurice, presenta una colección “inspirada en una mujer de hoy, que se identifica con el espíritu bohemio de París de los años 70 y llega a esta ciudad a disfrutarla a plenitud”, cuenta por correo electrónico.

La colección de Silvia Tcherassi está inspirada en una mujer de hoy, que se identifica con el espíritu bohemio de París de los años 70 y llega a esta ciudad a disfrutarla a plenitud. Foto: Cortesía Silvia Tcherassi

"Esta refleja perfectamente mi aproximación de lujo casual. Una celebración del color en tonos marigold, naranja, verde, mandarina y limón con detalles bellísimos como cinturones de hebillas extra large. Hay varios looks compuestos por piezas separadas donde cada una de ellas ha sido creada con mucha atención al detalle, sobre todo en las mangas donde trabajé varios tipos: desde las más tradicionales hasta otras más innovadoras. También se destacan los bikers que son una sorprendente adición a cualquier look”, agrega Tcherassi.



Finalmente, está el caleño Andrés Otálara, quien por primera vez se presenta en París y por partida doble: su colección 'resort Pradera' está presente en el showroom Mosaique y en el de Creo Consulting.

Andrés Otálara se presenta por primera vez en París con su colección 'resort Pradera'. Foto: Cortesía Andrés Otálora.

“El primero se especializa en el mercado de Medio Oriente: Katar, los Emiratos, Líbano, Dubaí. Ellos me contactaron porque vieron mi trabajo a través de las redes sociales como Instagram. Allí tengo una colección en tonos neutros, desde el caqui suave hasta el taupe, finalizando con negro. Este es un mercado más de lujo”, dice Otálora desde Cali. No pudo viajar a París porque ahora en octubre lanza una nueva colección en Bogotá y está en plena producción.



Y con Creo Consulting está presentando su colección primavera/verano 2019. “Son diez marcas latinoamericanas, la mayoría de accesorios. Yo voy con prendas ligeras, totalmente veraniegas, abandonando un poco el estilo rígido que he venido manejando. Hay estampación y bordados a mano”, concluye.



NATALIA DÍAZ

SUBEDITORA VIDA