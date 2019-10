26 años de cárcel luego de matar a sus papás por no cuidar a su perro

Sergey Kudriávtsev fue condenado por la justicia de Inglaterra a 26 años de prisión por el asesinato de sus padres. Durante el juicio, el diseñador gráfico confesó haber realizado el crimen a conciencia, pues desde hace algún tiempo venía acumulando sentimientos de ira hacia sus progenitores porque descuidaban a su mascota, Enzo.

El hombre, que trabajó como diseñador de efectos especiales para importantes producciones como 'El señor de los anillos' y 'X-Men', contó a las autoridades que sus padres dejaban las ventanas de la casa abiertas y no se daban cuenta cuando Enzo, su perro, se escapaba.



Situación que se presentó en repetidas oportunidades y alteraba a Kudriávtsev, para quien la casa de sus progenitores Tatiana Kudriávtseva y Vladímir Kudriávtsev, representaba un ambiente "deprimente" para el animal.

El día del crimen, Enzo regresó a casa con una infección en los dientes. Esa sería la gota que rebosó la copa, pues al verlo, el hombre no contuvo más su ira y arremetió contra sus padres, ocasionándoles varias heridas con arma blanca.



Tres días después de presentarse los hechos, el 23 de mayo del presente año, Kudriávtsev llamó a las autoridades de Surrey, Inglaterra, para confesar su delito. Durante el juicio, el acusado reconoció el crimen, pero aseguró no estar arrepentido.



Tras conocerse la sentencia el pasado 11 de octubre, la exesposa del diseñador señaló que no era la primera vez que el hombre se alteraba por un caso similar, de hecho, en 2008 la acusó de la muerte de su entonces mascota "Nikita", situación que lo hizo comportarse de forma violenta y que incluso, lo llevo a contemplar la posibilidad del suicidio.

