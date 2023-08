Durante un nuevo reto de campo en Masterchef celebrity, que tuvo lugar el la residencia del embajador del Reino Unido en Colombia, George Hodgson, se vivieron momentos de tensión entre Karoll Marquez y Martha Isabel Bolaños, quienes cocinaron juntos en el equipo azul, en compañía de Adrián Parada.



La cocinada para este equipo no fue fácil, pues desde el inicio no lograban coincidir en la receta que iban a preparar, que en esta ocasión se trataba de una merienda.

"Es un hombre muy difícil. Entre más conozco a la gente más quiero a mi perro”, dijo Martha Isabel bolaños.



Durante el reto Martha y Adrian notaron que la mantequilla no estaba en el punto ideal para que la preparación fuera exitosa. Fue entonces cuando Bolaños le sugirió a Márquez que volvieran a empezar, pues la masa se vería afectada.



Por su parte, Márquez consideraba que lo mejor para el reto era solucionar la preparación que ya tenían y no perder tiempo iniciando todo el proceso de nuevo. Esta situación generó una nueva discusión entre los participantes.



Otro de los momentos tensionantes que vivió el equipo azul ocurrió cuando Karoll iba a cocinar en una parte de la estación en la que estaba la agenda de Martha. Él actor preguntó que si podía utilizar el espacio, Bolaños le aseguró que sí, y que ella ya se iba a retirar de ahí. Nuevamente, hubo descontento entre los participantes.



“En un reto como este, yo no me puedo poner a cuestionar, o sea, tengo que resolver con lo que ahí, es que tenemos muy poco tiempo para sacar adelante un reto, siempre”, dijo Karoll Márquez, sobre ese momento.



A su vez, Martha Isabel Bolaños cuestionó porqué la tildan a ella como 'la mala del paseo' si "quien habló fuerte fue Karoll".

El equipo ganador

El último reto de Masterchef lo ganó el equipo rojo, compuesto por Nela González, Daniela Tapia, y Natalia Sanint.



La preparación del equipo fue elegida por los distinguidos comensales como la mejor. La celebración entre las integrantes del grupo fue eufórica, pues ganar significaba evadir por un tipo el temido delantal negro.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS