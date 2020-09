Cabal y peleas de políticos colombianos en plena calle con la gente

Varios han sido los casos que se conocen sobre políticos colombianos que se han enfrentado cara a cara con ciudadanos y hasta a los golpes han llegado.



Le contamos algunas historias de personajes políticos que han sido protagonistas de peleas en la calle, empezando por el caso de Maria Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático.

Maria Fernanda Cabal

La congresista fue abucheada por algunas personas en el momento en el que intervino en una discusión que se presentó en la reapertura del CAI del barrio El Codito, en Bogotá, el pasado miércoles 16 de septiembre.



En un video que se hizo público se oye que los vecinos del sector interrumpen un discurso que está dando un miembro de la Policía. En particular, se escucha que un hombre se refiere a las injusticias de las autoridades.



(Lea también: Las peleas más sonadas de Luis Ernesto Gómez en Twitter).



“Ustedes no han trabajado por los jóvenes de la localidad y están celebrando, cuando abajo están velando a tres jóvenes muertos y más de cinco heridos a bala”, dijo un hombre.



A raíz del comentario, Cabal intervino y le preguntó a quien habló si era funcionario de la Alcaldía para poder hacer esas afirmaciones. De inmediato, se oyó otra voz que decía: "Si no lo somos no importa, porque somos ciudadanos, señora".



Al mismo tiempo se escuchó que otra persona gritaba: “Estudie vaga, estudie”. Y agregó: "No es bienvenida en el barrio".



(Le puede interesar: Video: matrimonio terminó en bochornosa pelea con novios incluidos).



La congresista fue una de las personas que salió a rechazar los actos de violencia contra los uniformados, hechos que se registraron luego de una ola de protestas a causa de la muerte de Javier Ordóñez.

"Estudie Vaga - Estudie Vaga"

Así le dijeron a María Fernanda Cabal los habitantes del Barrio el Codito.

La Policía CRIMINAL celebrando los muertos ajenos.

¡VAGOS DESGRACIADOS! pic.twitter.com/Hd4jGdF6TE — La Paz, Dijo Colombianito.🕊 🇨🇴 🐝 (@LaPazColombiani) September 17, 2020

(Si nos visita desde la app vea la publicación aquí).

Álvaro Uribe Vélez

El exsenador protagonizó una discusión en una playa de Santa Marta en enero del 2020. El hecho fue grabado y en el video se ve a un joven quien le dice a Uribe: “Fue un mal presidente”.



El exmandatario no dudó en responder al comentario: “¿Cuántos años tenés? Cuando empezó mi Gobierno no sabes qué pasó, no sabes qué se hizo. Están muy desinformados ustedes por los profesores”.



(Además: Domiciliarios de Rappi protagonizaron pelea violenta en Teusaquillo).



Ante la mirada de varias personas que estaban en el lugar, incluido personal de seguridad, Uribe agregó: "Así les choque, sigo en la batalla, porque este país no se lo vamos a entregar a la izquierda extrema”.



En el video se ve que varias de las personas que estaban presentes empezaron a aplaudir al expresidente luego de su intervención.

"Así les choque sigo en la batalla, porque este país NO se lo vamos a entregar a la izquierda extrema": Pte @AlvaroUribeVel pic.twitter.com/EsWHiBjl24 — Senador Carlos Felipe Mejía (@CARLOSFMEJIA) January 6, 2020

(Si nos visita desde la app vea la publicación aquí).

Higinio Rueda Triana

El 15 de abril de 2020, se conoció un video en el cual el alcalde de Mogotes, Santander, discute con unos campesinos de la vereda Arrayanes por incumplir la cuarentena, norma impuesta en el país para mitigar la propagación del nuevo coronavirus.



El hecho sucedió durante una visita de inspección a los establecimientos comerciales de la zona rural del municipio, para verificar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad y aislamiento.



(En otras noticias: Video de pelea que paralizó sistema de transporte MIO en norte de Cali).



Según contó el alcalde Rueda, se dio un forcejeo entre él, los funcionarios de la administración y los ciudadanos.



“Encontramos gente consumiendo bebidas alcohólicas y jugando al bolo criollo. Frente al llamado de atención, estas personas se negaron al cumplimiento de la norma”, señaló Rueda.



En un video difundido por Twitter se conoció tanto lo que sucedió como la versión del mandatario local.

Alcalde se fue a los golpes con un comerciante que violó la cuarentena. https://t.co/v5neFcNIjh pic.twitter.com/vb9tEguFVU — Alejandra Rodriguez (@MariasRodriguez) April 15, 2020

Alcalde confiesa haber participado en una pelea con un comerciante que se habría negado a cerrar su establecimiento.

Vea el altercado 👉https://t.co/7haHAW8U2z pic.twitter.com/CKz2c9Kelx — Duvan Alvarez (@duvan_ad) April 15, 2020

(Si nos visita desde la app vea los videos aquí).

Rodolfo Rangel

El jueves 7 de mayo de 2020, Rodolfo Rangel, concejal del municipio de Girón, Santander, protagonizó una discusión con un grupo de jóvenes en la calle del barrio El Palenque.



De acuerdo con el relato del concejal, un joven que estaba violando el toque de queda en ese municipio pasó por su lado en una moto y lo insultó, según reportó EL TIEMPO.



(Tal vez le interese: Los tres videos de brutal pelea en una avenida de Cali).



“Aparece un tipo en una moto, sin luces, sin placas, pasó por mi lado y me insultó. Entonces el tipo se me devuelve cuando yo le dije ‘qué le pasa’ y entonces yo lo cerré con el carro para que no se fuera”, dijo el concejal.



Luego de esto, aparecieron otros amigos del joven y Rangel usó su correa para, según él, defenderse.



“Yo tengo que defenderme porque cuando veo siete amigos con navajas yo lo que hago es valerme de la correa y le pegué un correazo”, indicó el funcionario.

Rodolfo Rangel Suárez, concejal del municipio de Girón (Santander), agarró a correazos a joven que irrespetó la cuarentena pic.twitter.com/i3maTwXJST — Pille pues (@PuesPille) May 11, 2020

(Si nos visita desde la app vea la publicación aquí).

Nicolás Antonio Pezzano Caro

En noviembre de 2019 quedó registrado, en un video, el momento cuando el alcalde del municipio de San Ángel, Magdalena, se va a los golpes con otra persona en un billar.



Testigos del hecho indicaron que una persona atacó al mandatario por una supuesta trampa que el último estaría cometiendo durante una partida de dominó.



(Siga leyendo: Indignante: menores pelean en colegio y multitud se ríe y graba videos).



Pezzano cayó al suelo e, inmediatamente, se levantó ofuscado a responder el golpe de su agresor.



En la grabación se observa un intercambio de ofensas y uno que otro golpe de lado y lado, hasta que algunos de los presentes intervinieron y evitaron que el mandatario continuara en la pelea.



(Lea además: Video: McGregor le da un fuerte puñetazo a un hombre mayor en un bar).

Alcalde se peleó luego de que le dijeran tramposo en juego de dominóhttps://t.co/pPaTBw6km7 pic.twitter.com/sQueYjJk5r — EL TIEMPO Colombia (@ColombiaET) November 18, 2019

(Si nos visita desde la app vea la publicación aquí).

Tendencias EL TIEMPO