Juan Daniel Oviedo Arango nació en Bogotá y tiene 45 años. Desde el 2018 asumió como director general del Dane y posteriormente empezó a ser reconocido en el país por su particular forma de hablar.



Es economista de la Universidad del Rosario, tiene una maestría en Economía Matemática y Econometría, y un doctorado en Economía de la Universidad de Toulouse, Francia.

Aunque el presidente electo Gustavo Petro le ofreció a Oviedo continuar en el cargo durante su gobierno, lo rechazó debido a una falta de acuerdos en varios temas que, según él, ha defendido en estos últimos años como director de la entidad.



Oviedo se va como uno de los funcionarios del gobierno Duque más aplaudidos por los colombianos. Sin embargo, los elogios y palabras agradables no lo han acompañado siempre, pues recientemente confesó en una entrevista con la periodista María Paulina Ortiz, de la revista Bocas, que el 'bullying' por su forma de hablar lo afectó.

"Eso me tiene asombrado. Porque toda mi vida me ha dolido mucho el bullying. (...) ¿Qué más podía hacer? Yo no iba a salir a decir: como no les gusta la forma en que hablo, busquen otro director del Dane. La única opción era trabajar. Y al final la gente empezó a decir: el man está haciendo la tarea. Lo que se ha visto en este cierre de ciclo es una prueba de que la disciplina puede romper estigmas. Pero reconozco que al comienzo esas críticas me dolieron", confesó.



El accidente que perjudicó su forma de hablar

En dicha entrevista con la revista 'Bocas', Oviedo recordó un doloroso episodio que vivió cuando era niño y que le dejó secuelas, entre ellas, su forma de hablar.



El incidente ocurrió con las latas de unos tarros de leche en polvo que fueron adecuados en su hogar como cestos para la basura y uno de estos fue ubicado en el cuarto de juegos.



"Me caí encima. Se me abrió completamente la cara con la lata. Fueron 72 puntos internos y externos. Los médicos tuvieron que jalar el músculo. El tema de la cicatriz fue traumático. Me quedó como una zeta. Por eso tengo la boca un poco torcida", explicó.



Debido a que su madre no estaba y su padre andaba de viaje, su abuelo fue quien tuvo que auxiliarlo y llevarlo a un centro médico.



"Mi mamá no estaba, mi papá –que siempre le echó la culpa de eso a ella por no estar– andaba de viaje. Mi abuelo, angustiadísimo, me cogió en brazos y me llevó en un taxi al Lorencita Villegas. Allá me operaron", narró.



Además de la difícil y dolorosa recuperación física, pues "tuve que pasar una temporada con los brazos separados, de frente, para que no pudiera tocarme y dañar la cicatriz", Oviedo cuenta que fue víctima de innumerables burlas en el colegio por su cicatriz.



"Me ponían apodos espantosos. Monster. Rataniel. Esa cicatriz generó una montadera tenaz. Fue un factor de rechazo constante", añadió.

Juan Daniel Oviedo se desempeñó como director del DANE desde 2018. Foto: Sebastián Jaramillo

Adicional a esto, Oviedo ha sufrido problemas con su voz: "Los problemas que tuve de nacimiento con mi voz más aguda de lo normal. Yo sufrí unas afecciones respiratorias, de adenoides, que me dificultaban la respiración por la nariz. Siempre respiré por la boca. Y como por la boca el aire entra frío (la nariz lo calienta), eso puso las cuerdas vocales más agudas. Por eso he tenido lo que la gente llama 'voz de niña'. De chiquito contestaba el teléfono y pensaban que era una niña", recordó.



El saliente director del Dane también contó su experiencia en las terapias de fonoaudiología, a las que asistió luego de que Mario Suárez Melo, exrector de la Universidad del Rosario, se las recomendara.



"Yo estaba recién entrado a la universidad y en alguna reunión él me dijo: 'Usted debería aprovechar que nosotros tenemos una facultad de fonoaudiología para que le arreglen la voz'. No sé si lo hizo por bien, pero fue duro aceptarlo. Empecé a ir a la fonoaudióloga para corregir la erre marcada y el seseo, que también tenía", comentó.



Sin embargo, años más tarde, Oviedo volvió a las terapias de fonoaudiología por su voz, "para que no fuera tan aguda".



"Me tocaba hacer ejercicios constantes, bajar con las manos la manzana de Adán y cosas así. Iba una o dos veces por semana, hasta que la terapeuta me dio un diagnóstico que me pareció un poco intrusivo y no volví", detalló.



Según narró el economista, la terapeuta "creía que el tema también era difícil por mi homosexualidad. Le contesté: 'tú no eres psicóloga, no te metas con eso'. Y renuncié a esa terapia".



