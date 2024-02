Director de Dian reacciona a problema del 'influencer' Rubigol con factura electrónica

El influencer Nicolás Rubiano, conocido en redes como Rubigol, expresó su molestia por las trabas que ha tenido con la facturación electrónica, documento que, aseguró, es lo que más odia de ser adulto. El video de su problema provocó la reacción de Luis Carlos Reyes, director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

(Más: Adiós a la factura de papel en Colombia: Dian explica qué pasará cuando haga compras).

Colombia está en proceso de decirle adiós a la factura tradicional, la de papel. Por tanto, centenares de empresas hacen la transición para expedir la factura electrónica como soporte de sus actividades comerciales.

Ese mismo documento digital le ha traído dificultades a Rubigol, creador de contenido, de 21 años, que acumula más de 740 mil seguidores en Instagram y casi dos millones en TikTok.

Nicolás Rubiano, conocido como Rubigol. Foto: Redes sociales

Según contó, por su labor como influencer, tiene una pequeña empresa dedicada a hacer videos. Pero tras prestar sus servicios a otra compañía no ha recibido la factura electrónica que le sirve al momento de declarar impuestos ante la Dian.

"El trabajo de mi empresa no es tener a todo el mundo peleando por un hij*** correo, por una factura electrónica", dijo. "No tendría por qué quemar el tiempo pensando en esa mar***".

Rubigol criticó fuertemente que el proceso para él se haya convertido en un martirio, por la demora y la exigencia de múltiples aspectos: "Pídeme un código, un QR, alguna chimb***. Que digan '¿quieres factura electrónica?' y, listo, te llega a tu correo. Así de fácil debería ser".

(Lea: Barreras que le están poniendo freno al avance de la factura electrónica en Colombia).

"(Para) un joven, de 21 años, que tiene una pyme, la facturación electrónica es una mi***. Ya de por sí montar una empresa en Colombia es una mi***, ¿por qué ahora lo hacen sufrir a uno con esto?", expresó.

La reacción del director de la Dian ante queja de Rubigol

Luis Carlos Reyes, director de la Dian, se sorprendió por el relato del influencer, el cual estuvo acompañado de varias palabras de alto calibre, tal y como suele expresarse en sus otros videos.

El economista se grabó escuchando al joven y hasta se rio de la manera como Rubigol recreó el pedido de la factura electrónica.

Luis Carlos Reyes, director de la Dian. Foto: TikTok: @luiscarlosrh

"El proceso a veces es así: 'Me comí una hamburguesa y voy a pagar con datáfono'. (Uno pide) factura electrónica y (le responden): 'Me regalas estos hij*** datos, tienes que mandar un correo a la p***, por allá a Zimbabue'. Y te responden un correo y tienes que mandar una foto. ¡No! No debería ser así, tan fácil como pago, tan fácil como me da mi p*** factura electrónica", señaló Rubigol en otro fragmento del clip.

Ante la pregunta que formuló el joven de "¿cómo hacer para que la facturación electrónica no sea un dolor?", Reyes lo invitó a ingresar a la página de la Dian, a la sección de denuncias, para poner en conocimiento de la autoridad la situación, con tal de que puedan revisar el caso y actuar contra la empresa que pone trabas con el documento.

(Más: Declaración de renta: esto debe saber para deducir $11 millones con factura electrónica).

¿Qué datos deben pedirle para la factura electrónica?

En caso de que usted sea comprador o presta un servicio, el encargado de expedir la factura electrónica debe solicitarle estos datos:

- Nombre o razón social.



- Número de cédula o NIT.



- Correo electrónico.

La factura electrónica es el soporte de las actividades comerciales. Foto: iStock

(También: Dian explica por qué selló Olímpica del C.C. Portal 80: esto fue lo que encontraron).

Como señala la resolución 042 de 2020 de la Dian, la factura debe contener los apellidos y nombre o razón social y Número de Identificación Tributaria (NIT) del vendedor o quien presta el servicio.

Además, tienen que estar claros los nombres o razón social y NIT del adquiriente de los bienes y servicios.

Si el establecimiento obligado a expedir la factura electrónica incumple, la Dian puede imponer sanciones económicas y hasta sellar el lugar.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS