'Cáigame': director de Dian responde a pedido de Rubigol por lío de factura electrónica

El influencer Rubigol, cuyo nombre de pila es Nicolás Rubiano, logró una respuesta del director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Luis Carlos Reyes, tras un video en el que se quejó de la factura electrónica. El creador de contenido contó su problema con una multinacional que no le ha expedido el documento, el cual le sirve para declarar impuestos.

(En contexto: Director de Dian reacciona a problema del 'influencer' Rubigol con factura electrónica).

Rubigol, de 21 años y quien acumula más de 740 mil seguidores en Instagram y casi dos millones en TikTok, se mostró sorprendido porque el economista Reyes se hubiese grabado escuchando su historia.

Facebook Twitter Linkedin

Nicolás Rubiano, conocido como Rubigol. Foto: Redes sociales

"Nunca me imaginé algo así, que un video mío lo viera y reaccionara un funcionario público. No cualquier funcionario. El director de la Dian, 'Mr. Taxes'", sentenció.

Además, le hizo una invitación: "Qué chimba que el señor de la Dian me sacara 10 o 15 minutos, tengo unas preguntas por hacerle".

En un nuevo video de su popular cuenta de TikTok, Reyes aceptó la propuesta: "De una. Cáigame". Según dijo, sería un buen espacio para que explicarle a los internautas "un poco más de la facturación electrónica y de cómo cumplir".

(Lea: Barreras que le están poniendo freno al avance de la factura electrónica en Colombia).

El problema del 'influencer' Rubigol con la factura electrónica que generó reacción del director de la Dian

Facebook Twitter Linkedin

Luis Carlos Reyes, director de la Dian. Foto: TikTok: @luiscarlosrh

El joven influencer aseguró que tiene una pequeña empresa dedicada a hacer videos. Pero tras prestar sus servicios a otra compañía no ha recibido la factura electrónica, fundamental para declarar impuestos ante la Dian.



"El trabajo de mi empresa no es tener a todo el mundo peleando por un hij*** correo, por una factura electrónica", dijo. "No tendría por qué quemar el tiempo pensando en esa mar***".



Rubigol criticó fuertemente que el proceso para él se haya convertido en un martirio, por la demora y la exigencia de múltiples aspectos: "Pídeme un código, un QR, alguna chimb***. Que digan '¿quieres factura electrónica?' y, listo, te llega a tu correo. Así de fácil debería ser".

"(Para) un joven, de 21 años, que tiene una pyme, la facturación electrónica es una mi***. Ya de por sí montar una empresa en Colombia es una mi***, ¿por qué ahora lo hacen sufrir a uno con esto?", expresó.

(Más: Adiós a la factura de papel en Colombia: Dian explica qué pasará cuando haga compras).

¿Qué datos deben pedirle para la factura electrónica?

En caso de que usted sea comprador o preste un servicio, el encargado de expedir la factura electrónica solo puede solicitarle estos tres datos para expedirle la factura electrónica:



- Nombre o razón social.



- Número de cédula o NIT.



- Correo electrónico.

Facebook Twitter Linkedin

La factura de papel irá desapareciendo de manera paulatina. Foto: iStock

"De lo contrario hay sanciones. Denuncia en http://dian.gov.co/denuncias si te piden más de tres datos", añadió el director de la Dian.

(También: Director de la Dian habla de facturación electrónica y metas para 2024)

Según el cronograma de la autoridad tributaria, este 2024 desaparecerá la factura tradicional o de papel, por lo cual decenas de establecimientos comerciales estarán obligados a migrar al sistema digital.

También puede ver:

- Vuelos baratos: Latam lanza descuentos de hasta 36 %; Avianca, tiquetes desde $ 71 mil.

- En estos casos a usted le podrían cobrar más en el arriendo: revise cuándo y por qué.

- Esto cuestan vuelos de Emirates de Bogotá a Dubái en primera clase, ejecutiva y turista.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS