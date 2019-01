Si lo de Hidroituango sale bien, ¿mérito es de Dios o de ingenieros?

La imagen no puede ser más llamativa. La cúpula responsable de la obra más importante de la ingeniería hecha hasta ahora en el país, Hidroituango, guardó respetuoso silencio para persignarse y pedirle a Dios un resultado exitoso.



Allí estaban, rogando al Altísimo, los directivos de Empresas Públicas de Medellín (EPM); y Federico Gutiérrez, alcalde de la capital de Antioquia, para que intercediera desde los cielos y que no hubiera problemas aquí en la tierra.

Previamente, en su cuenta de twitter el alcalde había escrito: “Fe y optimismo. Todo preparado para el cierre de la compuerta 2 a partir de las 6 a. m. de mañana. Desde la 3:30 am activaremos el PMU. Cada decisión tiene un orden de valores: primero la vida de las personas, segundo el medio ambiente y tercero el proyecto. Que Dios nos acompañe”.



Un grupo de trabajadores que tenía que cerrar la compuerta de la casa de máquinas, construida en acero, de 85 toneladas de peso, de 4,70 metros de ancho por 7,30 de alto y con un espesor de 80 centímetros, ponían, por su parte delicadas velitas a la virgen.



A las siete de la mañana, EPM dio su primer parte de victoria al anunciar el cierre de la compuerta dos del proyecto de Hidroituango, operación necesaria para ir recuperando la casa de máquinas, que tuvo que ser inundada en mayo del año pasado, debido a una inesperada contingencia.



La operación era seguida por millones de personas que seguramente también se persignaban en agradecimiento a Dios porque no había ocurrido una avalancha del caudal del río Cauca que se impactara a las poblaciones ribereñas sino derrame controlado entre los 370 y 400 metros cúbicos por segundo.



Tras el afortunado desenlace no faltaron cuestionamientos suspicaces: ¿A quién, entonces, hay que darle las gracias? ¿Al grupo de ingenieros y profesionales que puso todo su conocimiento científico en semejante reto o a Dios?



¿Cómo adobar con un Padre nuestro que estás en los cielos con esas cifras que hablan de un proyecto conformado por una presa de 225 metros de altura y 20 millones de m3 de volumen, y una central subterránea de 2.400 MW de capacidad instalada y 13.930 GWh de energía media anual? O ¿Los místicos rezos con el detalle de las obras de la central, localizadas en el macizo rocoso de la margen derecha y que comprenden la caverna principal de la casa de máquinas, donde se alojan ocho unidades de 300 MW de potencia nominal cada una, con turbinas tipo Francis; generadores sincrónicos de eje vertical; equipos auxiliares electromecánicos y de control; sala de control; sala de montaje, y edificios de oficinas?



La respuesta, es muy posible, pasa por las creencias de cada cual. Lo que sí es un hecho que ha llamado la atención de quienes defienden el carácter laico de nuestro estado de derecho tal y como lo establece la Constitución, es la manera cómo posturas abiertamente católicas se han asomado en días recientes en declaraciones de altos funcionarios en ejercicio de sus funciones.



Hace unos días, por ejemplo, la vicepresidente de la República, Marta Lucía Ramírez, lanzó en público su clamor para que Dios ayudar a sacar a Nicolás Maduro del poder al argumentar que “Venezuela se ha convertido en una amenaza para la seguridad de Colombia”:



“Quiero invitar a todos los colombianos, a todos los latinoamericanos, al mundo entero, para que no importa cuál sea la religión que profesen, si somos católicos, o si son judíos, musulmanes; cualquiera que sea la religión, a que todos pongamos de verdad nuestro corazón, nuestra energía en pedirle a Dios que haya una salida de la dictadura venezolana, una salida pacífica, una salida que permita recuperar la democracia”, rogó.



Ella al igual que su compañero de fórmula, el presidente Iván Duque, suele hacer periódicas referencias al Creador. De hecho, el Jefe del Estado en su último mensaje público del año anterior, también se mostró agradecido con El. “Demos gracias a Dios por lo recibido en este 2018. Que la esperanza y el porvenir lleguen a cada uno de sus hogares”, dijo.



Esta nueva realidad es, por lo menos, muy llamativa. La celebración de un sacramento propio del rito católico en un contexto –físico y simbólico- que es público constituye para conocedores una zona gris. Se abre, pues, el debate. Aunque no existe prohibición ni regulación, más sí algo de jurisprudencia, el que se toquen de esta manera un dogma en particular y función pública puede dar para que por las vías legales se invoque el artículo 19 de la Constitución que es el que consagra la libertad de cultos y la igualdad de todas las confesiones ante la ley.



Sería menos problemático, en todo caso, de no existir el trasfondo histórico que en esta materia registra Colombia. Como es bien conocido, la cercanía de la institución eclesial con el poder político, en particular el partido Conservador, fue factor generador de exclusión durante varias décadas. Es en este pasado en el que se apoyan quienes ven con ojos críticos lo que hoy ocurre.



En este sentido se expresó recientemente el columnista de este diario, Fernando Posada: “Es urgente el replanteamiento de aquella idea tan frecuente entre muchos creyentes, evidenciada en las palabras de la Vicepresidenta, de que quienes sostienen creencias distintas a las tradicionales deben regresar a esa “luz” al menos durante un momento. En el marco de un Estado garante de la libertad de cultos, es inaceptable cualquier intento de conquistar nuevos adeptos, reduciendo sus creencias al nivel de erróneas o confusas. Y debería ser, entonces, una tarea de los jefes políticos promover el respeto hacia la diversidad de creencias”.



Por ahora, los ingenieros y el grupo trabajadores que arriesgaron su propia vida, para que la operación en el noroccidente del departamento de Antioquia, a unos 170 kilómetros de la ciudad de Medellín, aquí en la tierra, está saliendo muy bien. Y eso hay que agradecerlo.



ARMANDO NEIRA

EDITOR DE CULTURA DE EL TIEMPO