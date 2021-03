Hija de Diomedes Díaz se defiende de las críticas por su físico

Las hijas del difunto Diomedes Díaz, fallecido el pasado 22 de diciembre del 2013, han tenido que soportar la presión de la prensa y de la opinión pública durante toda su vida y mucho más tras la muerte del 'Cacique de la Junta'.



Recientemente, Betsy Liliana Díaz, la hija que el vallenatero tuvo con Betsy Liliana González, ha estado publicando en Instagram algunos momentos del viaje que está haciendo con su familia en San Andrés.



La joven, de 23 años, tiene más de 700 mil seguidores en esa red social.

En algunas de las instantáneas compartidas, la hija del ‘Cacique de la Junta’ aparece en vestido de baño, luciendo un cuerpo estructural. Aunque muchos de los comentarios son positivos y llenos de elogios, algunas mujeres la han criticado asegurando que su abdomen y sus glúteos no son "naturales".



“Esas son nalgas nuevas”, “¿son naturales?”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación y que Betsy, quien tiene su propia marca de productos para el cuidado del cabello, ha estado eliminando progresivamente. También han señalado que la joven se ha realizado una liposucción para verse más delgada.



Ante las críticas, la comunicadora social, quien se casó el pasado mes de noviembre, se pronunció y publicó unas historias en Instagram con el mismo vestido de baño bailando y mostrando sus glúteos. “Para las habladoras”, escribió junto a la grabación.



"Estaba leyendo los comentarios de mi foto y oigan ¿por qué nos damos tan duro entre mujeres? Yo no necesito una lipo, y el día que me haga una les digo ‘marica, me la hice’, pero no la tengo, qué culpa”, añadió, indicando que si tuviera alguna cirugía estética no tendría ningún problema en aceptarlo.



Tendencias EL TIEMPO