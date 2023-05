Este 26 de mayo es el cumpleaños de uno de los cantantes más queridos y recordados por los colombianos, Diomedes Díaz. Para celebrar esta fecha especial, varios de sus seguidores le han hecho diferentes homenajes para que siempre se tenga presente el legado de este gran artista, quien falleció el 22 de diciembre del 2013.

En TikTok se han vuelto virales unos videos en los que el ‘Cacique de la junta’ canta, gracias a la Inteligencia Artificial (IA), unas de las canciones más populares del cantante urbano Feid.



Estos clips han generado mucha ilusión en los fans de Diomedes, quienes pudieron escuchar de nuevo su voz en otras canciones. Además, son bastante sorprendentes, pues pareciera que de verdad las estuviera cantando ‘El papá de los pollitos’, uno de los apodos del vallenatero.



En uno de los videos se puede escuchar a Diomedes cantar ‘Yandel 150’, sin embargo, y lo más curioso es que no la canta a la perfección, pues le cambian unas frases para que suene más real.

“Ay, mi amor a las dos pasó por ti, ve arreglándote, hoy tú corres por la mía relájate, ahorita ya llego en la forruner y te llevó pa’ la finca, pa’ allá, pa’ Cartagena. Y mientras te calientas, veo todo lo que nunca me cuentas”, es un pedazo de la canción que la IA cantó como el ‘Cacique de la junta’.



Asimismo, hay otro clip en el que se le puede escuchar cantando la canción ‘Si tú supieras’.



“Ay to’ esos cachones que te tiran mami, to’ eso son pollitos míos. Se te olvido que tú yo nos dimos un beso después de habernos despedido. Ya estoy cansado de que subas historias de corazoncitos partidos. Yo sé que estás cansada de escucharme, pero escucha tus latidos. Nena perdón, pero el tiempo que no estoy contigo es tiempo perdido. Estoy en Barranquilla, hace calor, pero mi corazón está frío”, se escucha en la canción.



Varios seguidores de Diomedes y de Feid se han sorprendido al escuchar estas canciones y han comentado:



“Hay no, como es posible este suceso”; “Tan raro si hoy no he tomado”; “Es buenísimo JAJAJAJAJAJA”; “Necesito más videos de estos”; “El cacique del poblado”; “jajajaja por esto pago Internet”, son algunos de los mensajes más destacados.

