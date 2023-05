Diomedes Díaz es un cantante que acaparó la atención del público en vida y lo siguió haciendo aún después de su muerte en diciembre de 2013.

Su paso por el plano terrenal estuvo lleno de polémicas, excesos y éxitos musicales, mientras que a su fallecimiento sobrevinieron una gran cantidad de mitos y hechos paranormales. Aquí algunos de ellos.

La supuesta aparición en sueños a su exmánager

A poco de cumplirse una década de su fallecimiento, el ‘Cacique de la Junta’ sigue dando de qué hablar. Cuando no es por detalles relacionados con su vida profesional y personal, tiene que ver con supuestas apariciones a allegados y conocidos.



Joaquín Guillen, su exmánager y amigo cercano, confesó hace unos cuantos meses atrás que el cantante vallenato se comunica con él a través de sueños. En este mundo inconsciente le ha revelado, según él, números de la suerte para su fanaticada.

En diálogo con EL TIEMPO, Guillen describió una de las apariciones del artista: “Vi las coronas de flores en la tumba de Diomedes, mientras lo enterraban, me dijo: ‘Compadre, acomode estos números, porque este es el regalo para mi fanaticada’”.



En el marco del noveno aniversario del intérprete de ‘Tú eres la reina’, el exmánager del vallenatero sacó a la luz seis números: 1225, 1325, 5757, 7006, 6438 y 2345.

Los fanáticos usan los números relacionados con Diomedes Díaz para apostar en juegos de azar. Foto: Carlos Capela. Archivo EL TIEMPO / iStock

Incluso antes de que Guillen hiciera el anuncio, Diomedes Díaz ya era un amuleto de suerte para los aficionados. El pasado 25 de agosto de 2022, muchos se ganaron el premio mayor de la lotería con el número 1108, vinculado a la tumba del artista. Este golpe de suerte ya lo habían tenido más de mil personas en el 2015 con la misma serie numérica.



Entre las cábalas que los fanáticos utilizan en los juegos de azar se encuentran los números 1222 (mes y día de fallecimiento de Diomedes), 2622 (día de nacimiento y fallecimiento), 1957 (año de nacimiento), 5726 (año y día que nació), 2213 (día y año que murió), el 0526 (mes y día que nació), 1622 (día de la virgen del Carmen y día de su muerte).



Elver Díaz, hermano del fallecido Diomedes, habló de la fe que los fanáticos, aún después de su deceso, tiene por el sanjuanero: “Hay muchas personas que le tienen devoción. Me han contado que van a la tumba a pedirle que les de trabajo y lo han conseguido. Otros, comentan que se ganaron el chance y se han sanado de dolores en las articulaciones. Son testimonios muy bellos de sus seguidores, de la fe que le tienen”.

¿Se manifestó ante las cámaras? Esto vivió Rafael Santos

Al parecer, Joaquín Guillen no es el único que ha podido recibir la visita del artista sanjuanero en sueños. Rafael Santos, el hijo mayor del matrimonio de Diomedes Díaz con Patricia Acosta, también habría podido conectar con su padre a través de estas “manifestaciones”.



En diálogo con ‘Lo sé Todo’, el actor y músico colombiano contó que una madrugada se levantó emocionado, luego de poder compartir con su progenitor mientras dormía. Al igual que con los números de la suerte, el artista dejó un obsequio para su fanaticada.

“Soñé, me mostraba la Luna, el cielo. Me decía que la Luna estaba muy grande y que ese era un regalo que él le hacía a sus seguidores. Me levanté emocionado porque lo vi con una camisa blanca, con el cabello largo como lo usaba él. No lo pude ver de la cintura hacia abajo”, puntualizó el también compositor para el programa citado anteriormente.

En medio de la entrevista virtual, Santos sintió una presencia extraña que lo obligó a poner en pausa su discurso y levantarse para indagar qué estaba sucediendo. Según lo que dijo en ese momento, vio que alguien se posaba detrás de un cuadro gigante de su padre.



Teniendo en cuenta que Rafael se encontraba revelando anécdotas y detalles de la relación con su padre, muchos se atrevieron a afirmar que, en realidad, el mismísimo Diomedes Díaz había hecho presencia. Esto, al igual que muchos otros mitos que rodean su muerte, no se pudo comprobar.

El día cuando Frank Solano percibió el perfume del 'Cacique'

Fue el 26 de mayo de 2018, durante la fecha de nacimiento del ‘Cacique’, que el presentador Frank Solano sintió la presencia del cantante. Se encontraba en la emisora Olímpica Stereo escuchando las canciones del vallenatero cuando, de repente, llegó a él un particular aroma.



“Yo dije: ‘Uy, huele a María Farina’, pero les juro que eso sucedió y todos se asustaron, y dijeron: ‘Claro, si es el especial de Diomedes’”, relató el periodista de ‘La Red’ durante una de las transmisiones del programa. “Yo me ericé”, añadió.

El presentador, según su relato, percibió el perfume del difunto Diomedes Díaz en su natalicio. Foto: Instagram: @franksolanooficial

Gloria Díaz Maestre, hermano del difunto artista, contó para ‘Blog Vallenato’ que hasta el último día de su vida Diomedes se aplicó el perfume María Farina. Era tanto su gusto por esta fragancia que ella tenía que comprar cantidades exorbitantes en Maicao, La Guajira, para llevarle.



El ‘Cacique de la Junta’ dejó a sus fanáticos un legado musical imborrable y decenas de éxitos para cantar en reuniones, eventos o agasajos. Sin embargo, con su familia se quedaron recuerdos con un valor sentimental que ni siquiera el dinero puede igualar. Su perfume, tan valioso como característico, fue uno de ellos.



“Él se bañaba en este perfume, era sin duda su preferido, eso lo puede saber todo el que estuvo cerca de él, lo significativo para nosotros es que este fue el último que tenía en uso, por eso decimos que tenemos suerte al tenerlo en nuestras manos, porque estas eran las cosas que él quería, a las que le tenía amor y esas son las cosas que nosotros queremos conservar”, señaló Gloria Díaz al portal citado anteriormente.



Aún hoy en día, en las fechas predilectas del cantante, los fanáticos adquieren regalos, se hacen con una botella de licor y compran María Farina para sentirse mucho más cerca de su ídolo y, si tienen suerte, para invocar su esencia.

La supuesta maldición de Martín Elías y Moisés



Diomedes dejó un legado imborrable a nivel musical, pero también lo hizo en la esfera personal. Además de sus dotes artísticos, era conocido por los ‘flechazos’ constantes. Se le conocen 21 hijos oficiales con 13 mujeres distintas.



De su relación con Patricia Acosta nació Martín Elías, y de su romance con Betsy Liliana Gutiérrez llegó Moisés. Además de un lazo sanguíneo paterno, ambos comparten un trágico final, pues murieron en accidentes de tránsito en la costa Caribe.



Martín Elías, de 27 años, murió el 14 de abril de 2017 mientras transitaba por una carretera de Sincelejo; mientras que ‘el travieso Moisés’ falleció el 30 de abril de 2020 tras tener un siniestro vial en Barranquilla. Para los fanáticos, estos fatídicos decesos tendrían justificación: una promesa incumplida de Diomedes.

Martín Elías durante su último concierto en Sucre. Foto: Archivo/EL TIEMPO

Como devoto a la Virgen del Carmen que era, el cantante vallenato le habría jurado construir una iglesia en Valledupar si lo ayudaba a volver a caminar, después de quedar en silla de ruedas. El ídolo colombiano recuperó su movilidad, pero nunca cumplió su promesa. De allí que, tras su muerte, los sus seguidores hayan relacionado los decesos de sus hijos con este momento de su vida.

El día en que murió Diomedes Díaz

