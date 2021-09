'Les aconsejo trabajar': Rafael Santos a hermanos por herencia de Diomedes

Diomedes Díaz fue un hombre que a lo largo de su vida tuvo muchas relaciones sentimentales, al punto que se le conocen 21 hijos oficiales -tras una realización de pruebas de ADN-, los cuales tuvo con 13 mujeres.



Desde su fallecimiento el pasado 22 de diciembre de 2013, a sus 56 años, en Valledupar, los descendientes comprobados del cantante de vallenato han tenido desacuerdos con respecto a la fortuna que dejó. Actualmente la repartición de la herencia no se ha definido.



(Lea también: ¿Cuántos hijos tuvo Diomedes Díaz en la vida real?).

Recientemente, el tema de sucesión de sus bienes volvió a causar controversia entre dos de los hijos más famosos del 'Cacique de la junta', Diomedes Dionisio y Rafael Santos.



Diomedes Díaz Jr., quien tiene 40 años y siguió los pasos de su padre convirtiéndose también en cantante, dio unas declaraciones que fueron difundidas por el programa 'Lo sé todo', de 'Canal Uno', en las que contó que durante este tiempo solo ha firmado poderes, por lo que aún no se define bien el proceso de sucesión.



(Le puede interesar: Las mujeres que marcaron la vida de Diomedes Díaz).

Facebook Twitter Linkedin

Diomedes Dionisio nació el 9 de noviembre de 1980 y tiene 9 álbumes musicales. Foto: Instagram: @diomedesdionisiodiaz3

“Solo como anécdota, hace 8 años murió mi papá. Desde ahí, comenzó un proceso de sucesión y hasta el día de hoy solo sigo firmando poderes y poderes. Por año, deben de ir de a 7 a 10 poderes por lo que deben ir 70 o 100 poderes firmados y de aquello aún nada jajajaja”, dijo el cantante.



Por su parte, Rafael Santos, hijo mayor de Diomedes, respondió en la publicación del programa de chismes, aconsejándole a sus hermanos trabajar para obtener lo que 'El Cacique' les dejó.



(Le recomendamos leer: Las peleas por herencias más sonadas de los últimos años).

Facebook Twitter Linkedin

El comentario que dejó Rafael Santos Foto: Captura de pantalla

"Mientras tanto les aconsejo a mis queridos hermanitos que es necesario trabajar mucho para poder esperar las bendiciones que nos dejó nuestro padre con fundamento", escribió.



En el pasado, los dos hijos de Diomedes tuvieron discusiones fuertes que incluso llegaron a los insultos; no obstante, con el tiempo han logrado resolver sus diferencias y ahora, al parecer, llevan una buena relación.



Según reveló Fredy José Díaz, quien es fruto de la relación que mantuvo el artista con Consuelo Martínez, algunos de los hijos de Diomedes tienen una buena relación. Aunque reconoció que cuando murió el cantante todo fue algo "caótico", reveló que ahora incluso tiene un grupo de WhatsApp.



“Está Élder Dayán, Luis Ángel, Diomedes de Jesús, Lilianita, Luis Mariano, Rafael Santos (…)”, dijo sobre los integrantes del grupo.



(Además: Actor que interpreta a Diomedes denuncia haber recibido amenazas de muerte).

¿Qué dice el resto de la familia sobre la herencia?

Desde 2015 y en medio del proceso de sucesión se han dado fuertes acusaciones entre la última esposa del ‘Cacique’, Consuelo Martínez, y Rafael Santos.



En 2017, Martínez habló con ‘Blu Radio’ y comentó “llegamos a su casa en Valledupar, yo no le vi ningún problema y cuando llegamos, la sorpresa era que la casa tenía una cadena, estaba con candado y al llamar al hermano de Diomedes, me dijo que esperara llamábamos a Rafael Santos y le dijo que no podía entrar”.



También afirmó que “la ley dice que el 50 % es para la esposa y el 50 % es para los hijos, entonces no me desgasto en esto, solo que me da sentimiento que todo tiene que decidirlo un juez”.



(Siga leyendo: Viuda de Diomedes Díaz asegura que 'sigue hablando' con el cantante).

Facebook Twitter Linkedin

Consuelo Martínez y Diomedes Díaz se comprometieron en París pero no alcanzaron a casarse. Foto: Archivo particular

Tendencias EL TIEMPO