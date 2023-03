Diomedes Díaz escribió su nombre en mayúscula en el género vallenato. A casi una década de su fallecimiento, sus éxitos musicales siguen sonando en las emisoras, reproduciéndose en las plataformas digitales y, por si fuera poco, inspirando a nuevos artistas.



‘El Cacique de la Junta’ tuvo una amplia y próspera carrera en la industria. Los más de 300 hits musicales -183 de su autoría- que se convirtieron en himnos del amor y, en algunos casos, del desamor, dan cuenta de ello.

Fue tal su repercusión en el género que vendió más de dieciocho millones de copias de discos en vida. A la lista de triunfos se suma la victoria de 22 Discos de Oro, 23 de Platino, 13 de Doble Platino, 3 Quíntuple Platino y un Grammy Latino en 2010, de acuerdo con la red cultural del Banco de la República.



El prontuario profesional de Diomedes Díaz es extenso, multifacético e incluye icónicos temas como ‘Para mi fanaticada’, ‘Amarte más no pude’ y ‘La Plata’. Sin embargo, en medio de los ritmos alebrestados, los versos reflexivos y las intensas interpretaciones, también hay lugar para una canción con una triste historia detrás: se trata de ‘El culpable soy yo’.

Si el nombre de la canción denota tristeza y tragedia, la letra no se queda atrás. En más de cinco minutos -casi seis-, Diomedes interpreta un discurso musical en el que el desamor, la muerte y la culpa son los principales protagonistas.

“Sentí un silencio en la voz, que cantaba canciones de amor. Lloré, nada pude decir. Alguien dijo: Tu novia se fue”, se escucha en una de las primeras estrofas del célebre tema musical interpretado por ‘El papá de los pollitos’. En otras sobresalen frases como “Triste y arrepentido yo estoy. Allá donde puedas estar, de recuerdo te doy mi canción. Es la poesía de mi vida triste”.

La historia detrás de ‘El culpable soy yo’

La nostalgia que Diomedes Díaz imprimió a la canción ‘El culpable soy yo’ no es casualidad. Alejado de sus cantos alegres y llenos de amor, el ‘Cacique’ le cantó a la pérdida en aquella oportunidad. Todo gracias a Alfonso ‘Chiche’ Maestre, quien compuso la canción inspirado en una triste historia de la vida real.



De acuerdo con ‘El MaKenKa’, el relato que dio vida a la composición fue el de una atractiva mujer que se enamoró del “hombre equivocado”. Con detalles, palabras aduladoras y gestos románticos, el sujeto supo ganarse el corazón de la joven, quien vivía en un pueblo remoto de la Costa Atlántica colombiana.

El idilio no duró mucho: una vez el hombre logró conquistar a la mujer, decidió ir en busca de nuevas aventuras. Las infidelidades se hicieron presentes en la relación y, tiempo después, la esperanza hizo lo propio. Aferrada a su idea del amor, la joven pensó que se trataba del amor de su vida. En medio de esa situación, ‘Chiche’ Maestre, amigo de la pareja, no pudo evitar enamorarse de la mujer.



“Yo era amigo de ambos, pero a mí la muchacha me gustaba en silencio, en secreto. El amigo sabía, pero ella no, ella me miraba con ojos de amistad siempre”, relató Maestre en entrevista con el canal citado anteriormente.

'Chiche' Maestre fue el compositor de 'El culpable soy yo' y 'El verdadero culpable'. Foto: Instagram: @chichemaestre

El compositor, también apodado el rey de los recuerdos y las nostalgias, se enfrentó cara a cara con una dicotomía: por un lado, deseaba desenmascarar al hombre que engañaba a la mujer que le robaba los suspiros; mientras que por el otro no podía hacerlo, pues eso implicaba traicionar a su amigo.



“Yo no podía decirle a ella que el man era un sinvergüenza, que la estaba vacilando. No podía porque le estaba jugando sucio al amigo. La defensa que él podía tener era: ‘No, él habla en mi contra porque está enamorado de ti’”, añadió ‘Chiche’.



El noviazgo de la joven con el amigo del compositor dio sus frutos y, tiempo después, ella quedó embarazada. Con nada más que esperanza y felicidad desbordada, acudió a buscarlo para darle la noticia. Sin embargo, lo único que recibió fue rechazo por parte de su pareja. “El novio de ella se aleja, se pierde cuando supo la noticia del embarazo. Le saca el cuerpo, se zafa de la responsabilidad”, narró ‘Chiche’ para ‘El MaKenKa’.

A la huida del hombre, sobrevino la tristeza para la joven, quien no solo temía de las repercusiones que podía tener su embarazo en el colegio, sino también en su entorno familiar. Si bien la noticia fue desgarradora para Maestre, luego vino algo peor.



“Se sintió sola y tomó la decisión de quitarse la vida estando embarazada. Ella se suicidó, se ahorcó”, detalló el compositor ante la cámara. Segundos después, añadió: “Cuando ya estaba cogiendo las ganas de decirle (que la engañaba), supe que se había suicidado”.

El fallecimiento de la joven, mezclado con los sentimientos de culpa que invadieron al compositor, terminaron por inspirar a ‘Chiche’ para escribir ‘El culpable soy yo’: “Yo compongo la canción a raíz de ese suceso, sintiéndome culpable pero sin serlo directamente. Simplemente me metí en la piel del amigo y dije: ‘¿Qué tal que hubiese sido yo el novio’”.



La historia de esta mujer que terminó sucumbiendo ante la soledad, la desesperación y la presión social no pasó desapercibida para ‘El Cacique de la Junta’, quien terminó sumándola a su lista de éxitos.



Con su lanzamiento a la esfera musical vinieron las críticas, los comentarios y las acusaciones que apuntaban a que ‘Chiche’ era el culpable de la muerte de la joven. Para hacer frente a las especulaciones, Maestre compuso la canción ‘El verdadero culpable’, con la que trató de redimir sus culpas e inmortalizar a aquella mujer que amó en secreto.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO