Diomedes Díaz escribió su nombre en mayúscula en el género vallenato. A casi una década de su fallecimiento, sus éxitos musicales siguen sonando en las emisoras, reproduciéndose en las plataformas digitales y, por si fuera poco, inspirando a nuevos artistas.



Con más de 20 millones de discos vendidos -de acuerdo con ‘BBC’- y una exorbitante cifra de fanáticos a sus espaldas, el cantautor cesarense tuvo una vida llena de éxito, pero también de excesos, controversias y amoríos que, aún hoy en día, son recordados por los seguidores.

Diomedes dejó un legado imborrable a nivel musical, pero también lo hizo en la esfera personal. Además de sus dotes artísticos, era conocido por los ‘flechazos’ constantes: a lo largo de su vida tuvo muchas relaciones sentimentales, al punto de que se le conocen 21 hijos oficiales con 13 mujeres distintas.

Las esposas del 'Cacique'

Patricia Acosta

Patricia Acosta fue la primera y la única esposa oficial de Diomedes Díaz. A ojos de los fanáticos, se convirtió en el primer amor y en la una musa de inspiración del cantante vallenato. Contrajeron nupcias en 1978 y se separaron en 1995, tras 17 años de matrimonio.



“Diomedes siempre me decía que yo era el amor de su vida. Cuando éramos novios y me veía, se volvía como loco. Me miraba y creaba versos. Así lo siguió haciendo durante los treinta años que compartimos juntos, diez de novios y veinte de casados”, contó Acosta en entrevista con EL TIEMPO.

Patricia Acosta y Diomedes Díaz tuvieron un matrimonio de 17 años. Foto: Archivo particular

(Lea también: La triste historia detrás del éxito 'Mensaje de Navidad', de Diomedes Díaz).

Según relató la mujer en diálogo con este medio, el ‘Cacique’ le compuso varias canciones. La primera, y quizás una de las más exitosas de su repertorio, fue ‘Bonita’. “Me cantaba con tanta emoción, tanto amor. Las poesías más bonitas las hizo para mí”, añadió.



El espíritu pícaro de Diomedes hizo que Patricia se enamorara rápidamente de él. Con tan solo 14 años, la pareja inició un noviazgo que no fue visto con buenos ojos por parte de los padres de Acosta. Sin embargo, esto no fue un impedimento para dar rienda suelta a su amor: después de sostener el romance en secreto y verse a escondidas, contrajeron matrimonio.

Del fruto de su relación nacieron sus hijos Martín Elías, Rafael Santos, Luis Ángel y Diomedes de Jesús. Según unas declaraciones de la mamá de Diomedes, Elvira Maestre, el matrimonio entre el cantante y Acosta llegó a su fin porque “peleaban mucho, ella era celosa, peleaba mucho con él y ahí vino el abandono de ellos dos”.



Ambos tomaron rumbos diferentes, pero mantuvieron contacto. En los años siguientes, el artista se unió sentimentalmente a muchas mujeres. Entre ellas, Betsy Liliana González.

Betsy Liliana González

Tras su separación de Patricia Acosta, el compositor vallenato inició una relación con Betsy Liliana González, quien se convirtió en una segunda esposa para él -aunque no hayan contraído legalmente matrimonio-, luego de sostener un romance de 13 años.



Betsy y Diomedes se conocieron cuando ella estudiaba Medicina en la Universidad Libre de Barranquilla y él, por su parte, se encontraba en la cima de su carrera musical. De hecho, se convirtió en la musa de inspiración de la exitosa canción ‘La Doctora’ y también el sencillo ‘Brindo con el alma’.



La pareja convivió junta por muchos años y, en consecuencia, pasaron momentos alegres y amargos. Hacia 1997, cuando tenían una familia conformada, ocurrió el caso de Doris Adriana Niño, una ingeniera que falleció en extrañas circunstancias en las inmediaciones de Bogotá y por cuya muerte el ‘Cacique’ fue condenado a más de 12 años de prisión, de los cuales solo cumplió 32 meses.

(Siga leyendo: Diomedes Díaz: cuál es el nombre real del cantante, foto de cédula lo revela).

La canción 'La Doctora' estuvo inspirada en Betsy González. Foto: Archivo/EL TIEMPO

De su relación nacieron Luis Mariano, Betsy Liliana, mejor conocida en las redes como Lily, y Moisés, quien falleció en un aparatoso accidente de tránsito en Barranquilla.



Finalmente, Betsy Liliana y el cantante se separaron en medio de rumores de infidelidad por parte de ella. Muchos apuntaban a un capataz, pero fue ella misma quien se encargó de disipar las especulaciones.

“Es totalmente falso que fui infiel con un capataz, después que terminé con Diomedes sí inicié una relación con mi actual esposo, Fabio Quiroz Torres. No niego que Diomedes fue una persona muy especial, que si yo le pedía el cielo me lo bajaba, pero también como ser humano tenía sus defectos, sus errores y yo me cansé, me aburrí, se perdió el respeto, todo”, detalló Betsy en diálogo con ‘Q’Hubo Barranquilla’.

Consuelo Martínez



Luz Consuelo Martínez no solo fue de los más grandes amores que tuvo el ‘Cacique de La Junta’, sino también el último. Lo conoció cuando apenas tenía 14 años, cuando fue junto a dos conocidas a casa de uno de los mejores amigos de Diomedes Díaz, el periodista Jaime Araújo Cuello. Desde entonces, forjó una amistad inquebrantable con el ‘Cacique’ que, con el paso de los años, se transformó en amor.



Consuelo fue quien inspiró la canción ‘Amor bogotano’. Ella acompañó al artista en sus momentos más difíciles y lo ayudó a superar varias de sus crisis de salud. De su romance nacieron sus tres hijos: Katiusca, Carmen Consuelo y Freddy Díaz.

Consuelo Martínez y Diomedes Díaz se comprometieron en París, pero no alcanzaron a casarse. Foto: Archivo particular

(De interés: Números de la suerte que fanáticos de Diomedes Díaz usan para chance y lotería).

Según contó la mujer en una entrevista con el portal de noticias ‘Zona Cero’, se comprometió con el artista en un viaje que hicieron a Europa en 2012: “Junto a la torre Eiffel me dio el anillo de compromiso con el mismo diamante que tenía en su diente. Él era el que estaba organizando la fiesta y decidimos que fuera a escondidas porque no faltaría la mujer que llegara a impedir la unión”.



No obstante, la unión matrimonial nunca llegó a concretarse, pues el compositor murió en el 2013, cuando tenía 56 años, a causa de un paro respiratorio.

Cada año, la mujer enaltece el recuerdo de Diomedes a través de sus redes sociales. En el aniversario de la muerte del cantante del 2022, por ejemplo, escribió: “Hoy te agradezco por haberme permitido conocer el amor al lado tuyo, me hiciste la mujer más feliz del mundo. Gracias, amor mío, serás el adiós más doloroso, uno al que nunca me resignaré”.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO