Diomedes Díaz: artista belga canta en francés 'Amarte más no pude' y es viral en redes

Por medio de las redes sociales, una joven belga se ha ganado el corazón de los fanáticos de Diomedes Díaz, pues constantemente publica videos cantando las canciones más reconocidas del 'Cacique de la Junta' en español y en francés.



Se trata de Ambre Zay, quien actualmente vive en Medellín, y ha mostrado que le encanta la cultura colombiana, especialmente su música.

La joven suele cantar diferentes canciones como 'Ya No Me Duele Más’ de Silvestre Dangond, 'Tarde lo conocí' de Patricia Teherán, 'Provenza' de Karol G, 'Prisionero de tus besos' de Carlos Guevara, entre otras.



Sin embargo, uno de sus covers más conocidos es el de 'Amarte más no pude' de Diomedes Díaz, pues este es bastante diferente al original porque apetición de sus seguidores la cantó en francés.



"Pasé de tomar ron y cerveza a degustar un vino tinto. Qué bonita versión"; "Una de las canciones más hermosa y ahora traducida al francés suena muy romántica, qué hermosa versión"; "Estoy obsesionado con esta versión. La he escuchado como 100 veces en un día"; "Te has ganado mi respeto. Un abrazo", son los comentarios más destacados.

La belga tiene más de 5.000 seguidores en su cuenta de TikTok y algunos de sus videos han alcanzado más de 280 mil reproducciones y los 63.000 'me gusta'. En sus redes sociales, Zay ha manifestado que quiere quedarse a vivir definitivamente en la capital antioqueña, y que ahí su carrera musical pueda despegar.



Además de los covers, la joven, con la ayuda de los filtros de TikTok, consiguió hacer un dueto con El 'Cacique de la Junta'. "Virtual, pero cuenta", escribió la joven.



"Pásame el pañuelo"; "Viéndolo bien queda bueno, jajajaja"; "Qué vaina lindaaaa"; "Que tan bueno. Felicitaciones"; "Buenísimo tu trabajo", le comentaron los internautas.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

