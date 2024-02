Dio un secreto para secar la ropa rápidamente aunque el clima esté frío

A través de las redes sociales, una mujer compartió su particular pero efectivo método para secar la ropa en invierno, aunque la temperatura sea muy baja, y sin utilizar costosas máquinas en el proceso. Ahorrar se vuelve difícil cuando las condiciones económicas no lo permiten, pero existe gente que encuentra recursos donde parecen no existir, y crean opciones que posibilitan salvar dinero.

Una de esas personas es definitivamente Chloe, una mujer residente en Kent, Inglaterra, que se ocupa de la limpieza de su hogar y, en un video publicado en Tiktok, explica veinte "hábitos perezosos" que utiliza para mantener su casa pulcra y ordenada.

En la introducción del video publicado en su cuenta personal en redes sociales (https://www.tiktok.com/@chloestygle), Chloe cuenta que en el pasado limpiaba su casa todo el tiempo, pero nunca conseguía mantenerla limpia. Con el afán de ahorrar tiempo y esfuerzo y conseguir su objetivo de limpieza, la mujer encontró, entre otros, un método para secar la ropa en invierno pese a las bajas temperaturas de la zona.

El método para secar ropa aunque el clima esté frío

Para mantener limpios y ordenados todos los ambientes, Chloe relata en las imágenes que siempre tiene una canasta de ropa cada habitación de la casa, y dentro, cada miembro del hogar deja la ropa sucia en lugar de desecharla en el suelo o la cama. En el día de lavado, recolecta de cada habitación las canastas y las coloca en la lavadora.

Posteriormente, cuando la ropa ya está limpia y lista para pasar al secado, las coloca colgadas hacia abajo en los trozos de madera de las paredes de una cuna de bebé desarmada, que se ubican sobre un armario para permanecer en la altura y permitir un proceso aún más veloz. "Simplemente puse un osito grande y viejo encima para que no se moviera", explica acerca del método que utiliza para que no se caiga su creación.

Facebook Twitter Linkedin

El oso de Chloe evita que las paredes de la cuna se desplomen contra el suelo. Foto:

El video se volvió muy popular entre los asiduos a Tiktok, en donde acumula más de 14.000 me gusta y comentarios en los que los usuarios intercambian opciones para mejorar aún más el curioso método implementado por Chloe.