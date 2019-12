El ‘dineral’ que ganan quienes fingen llantos durante los funerales

China es uno de los países más fuertes del mundo: tiene un desarrollo industrial muy grande y su economía es una de las más potentes.

Pero no es lo único. El gigante asiático pareciera, también, ser tierra de oportunidades y de opciones para salir adelante, para no ‘vararse’, y prueba de ello es la labor que realizan las lloronas profesionales.



Según ‘Shanghai ist’, un medio web sobre noticias de China en inglés y que fue fundado en el 2005, quienes se dedican a esta profesión pueden ganar, por 30 minutos de llanto fingido en funerales, 300 yuanes, lo que equivale, aproximadamente, a 150.000 pesos colombianos.



Al año, la cantidad de dinero que pueden obtener por su trabajo es de más de 96 millones de pesos (200.000 yuanes): como si al mes ganaran 8 millones.



El portal comentó que las lloronas profesionales son, en su mayoría, mujeres y que su labor consiste en “asistir a funerales y entierros de personas que no conocen y llorar lo más fuerte que puedan”.

“En la provincia de Henan, por ejemplo, hay una mujer que lleva 20 años en el negocio y así ha podido comprarle a una casa a toda su familia y enviar a su hijo mayor a la universidad”, agregó el medio.



Y aunque ser llorona profesional es una “tradición” en China, no es el único lugar del mundo en donde se encuentran.



En México, según ‘RT’, también las hay. Allí se les conoce con el nombre de ‘plañideras’: “Personas que cobran por llorar afligidas en los funerales de desconocidas”.



El atuendo que usan es totalmente negro, con velo y “múltiples amuletos o rosarios para entonar cantos o musitar oraciones evangélicas”.

¿Otros oficios funerarios?

Si las lloronas profesionales le parecen curiosas, entonces que podría pensar de las ‘strippers’ para funerales.



‘Shanghai ist’ afirmó que en la región de Hebei, también en China, se incorporó el año pasado una iniciativa para hacer de los funerales un momento más ‘ameno’.



“Quienes se dedican al negocio funerario decidieron que necesitaban tranquilizar el ambiente sombrío y decidieron incorporar bailarinas eróticas”, manifestó el medio, que hice hincapié en que esta práctica es realizada casi que en total secreto.

Tendencias EL TIEMPO