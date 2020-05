Diletta Leotta y famosos víctimas de filtración de contenidos íntimos

Instagram: @danieldulcee

El ex participante de 'El Desafío 2010: La lucha de las regiones, el brazalete dorado', Daniel Cortés, también estuvo ligado a un escándalo por un video porno filtrado en la red, en el que se le ve sosteniendo relaciones con otro hombre. Aunque el actor reconoció que participaba en esta industria bajo el nombre de Bruno Ledesma, sí se molestó por el morbo que generó el video y cómo fue usado: "Hice cuatro videos, uno con un hombre y los otros tres con muchas mujeres. Me parece maluco que solo muestren el del hombre. Quiero que quede claro que no soy gay; que soy actor porno, que es diferente", dijo en una entrevista a EL TIEMPO en 2010.



En la actualidad Daniel se mantiene alejado de las cámaras, es tatuador y tiene una vida activa como deportista.