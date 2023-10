Diez recomendaciones en Halloween: cuidado con el disfraz y con comer tanto dulce

La noche del 31 de octubre o más conocida como Halloween es una de las más concurridas en el año, por adultos, niños y mascotas que lucen sus disfraces en las calles, barrios y centros comerciales.



Por esta razón es importante tener ciertas precauciones a la hora de salir, ya que pueden existir algunos riesgos.



Si bien es una noche en la que todos disfrutan recogiendo dulces y mostrando su mejor ‘pinta’, también se puede prestar para casos de inseguridad o problemas de salud.

Por lo tanto, es necesario que tenga en cuenta estos consejos que le pueden ayudar a prevenir cualquier contratiempo en esta noche especial.



Preste atención al maquillaje que utilice en usted y sus hijos

Verifique bien el origen, la fecha de vencimiento y los componentes del maquillaje que utilice en su rostro, puesto que si contienen alergenos pueden afectar su piel y esta presentar enrojecimiento.

No descuide a sus niños

La actividad que más disfrutan los niños es ir a pedir dulces, por lo tanto no los pierda de vista ni un segundo, puesto que pueden perderse, alguien se los puede llevar o pueden sufrir un accidente.

Verifique los dulces que reciben sus niños

Lo más recomendable es no recibir dulces que no estén empaquetados, puesto que no se conocen sus componentes, ni su fecha de vencimiento, por lo que pueden ser dulces de dudosa procedencia.

Límite el consumo de dulces

Si bien esta es una fecha única en el año, no permita que sus niños excedan el consumo de dulces, ya que esto puede causar problemas estomacales y dentales.



Procure que sus niños se encuentren hidratados mientras consumen los dulces, para hacer que los ácidos de los dulces, que son los que causan caries, se eliminen al hidratarse.



Tenga cuidado con los desconocidos

Detrás de los disfraces se pueden esconder personas que estén buscando hurtarle sus pertenencias o incluso llevarse a sus niños, por lo tanto, no descuide a sus hijos y este pendiente de que ellos no reciban regalos o dulces de personas poco confiables.

Acuda a un centro médico ante cualquier problema

Si por los dulces, el maquillaje u otro problema observa alguna afectación en su salud, prefiera acudir de inmediato a un centro médico, antes que automedicarse.

Tenga cuidado con los lentes de contacto

Si en su disfraz va a utilizar lentes de contacto, evite compartirlos. Que estos sean solo de su uso, ya que al utilizar lentes de otras personas, podría acarrearle problemas visuales.



Así mismo, antes de ponérselos, lávese las manos y al retirárselos guárdelos en el estuche.

Elija disfraces seguros

Muchos disfraces, en especial ciertas máscaras, aunque puedan parecer atractivas, no son seguras. Verifique que esta, ante cualquier problema, sea fácil de retirar, así mismo que no le apriete al usarlo.



Así mismo, verifique que el material del disfraz no sea inflamable, no tenga puntas afiladas y sea lo más cómodo posible.

Ojo en las vías

Puesto que las calles y Barrios están muy transitadas en esta fecha, tenga precaución si está conduciendo o si está a pie, ya que se pueden presentar accidentes por imprudencia.

