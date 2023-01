Una de las cosas más difíciles y anheladas por muchas mujeres y hombre, es bajar de peso, en el caso de algunos es más fácil que para otros. No obstante, no solo se trata de reducir unos kilos, sino de mantenerse, y eso también puede resultar complicado para varios. Angelina Jolie, una de las más bellas de Hollywood, sigue un estilo de vida para mantener su figura que pueden ayudarle.



Una de las claves de la destacada actriz de 47 años es seguir un estilo de vida bastante saludable, pues Jolie evita fumar tabaco, consumir lácteos, bebidas alcohólicas, café y azúcar. Adicional, procura hacer ejercicio diariamente.



Según se conoció, Jolie lo primero que ingiere en el día es una cucharada de leche de coco, debido a que tiene propiedades antibacterianas; en su dieta no incluye carnes rojas, ni carbohidratos, ni grasas, pero sí carne magra blanca como diferentes tipos de pescados y pollo; además, consume vegetales al vapor sin sal y sin azúcar.



Tenga en cuenta que no a todas las personas les funciona este tipo de dieta, si bien puede seguir algunos de estos tips, los carbohidratos y grasas saludables, por ejemplo, en cantidades moderadas pueden ayudarle a no perder su músculo, pero también a aumentarlo.



También hay especulaciones de que Jolie, quien es exesposa de Brad Pitt, consume algunos insectos como hormigas, alacranes y tarántulas, y que lo hace motivada por su hijo Maddox.



Recuerde que hay diferentes tipos de dietas (para mantenerse, aumentar masa muscular y bajar de peso), por lo que debe fijar muy bien cuáles son sus objetivos antes de seguir un plan de alimentación.



Si usted tiene problemas de salud y quiere empezar una dieta, primero consulte con su médico y atienda las sugerencias que le dé sobre la alimentación.



EL TIEMPO

