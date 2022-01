Este viernes se conoció la noticia de la muerte del cantante argentino Diego Verdaguer, quien falleció a los 70 años debido a consecuencias del covid-19, luego de haberse contagiado en diciembre pasado, según informó su compañía discográfica Diam Music.



Mi madre, yo y toda la familia estamos sumergidos en este dolor por lo que apreciamos su comprensión en estos momentos tan difíciles", expresó su hija, Ana Victoria por medio de un comunicado de prensa.



Su esposa, la también cantante argentina Amanda Miguel, tenía programada una gira con él para llevarla a acabo durante este 2022.



Precisamente, en las redes sociales del fallecido artista, una de las últimas publicaciones fue una foto "junto a quien fuera el amor de su vida, acompañada de una frase de la canción "La Ladrona", que grabó en la década de los 80", dice el medio.

"¡Nunca me cansaré de dedicártela! Eres y serás la ladrona que me robó el corazón", dice la descripción de la publicación en la cual fue etiquetada la también compositora.



En su cuenta de Twitter le respondió, aunque él ya no pudo ver este mensaje. "Siempre te amaré", escribió Miguel, como despedida hacia su gran amor.

La historia de amor

Cuando sólo tenía 23 años de edad, Diego comenzó a cortejar a Amanda, quien para entonces tenía 18. Fue en las calles de su natal Argentina donde surgió el amor, mientras él conducía un coche y la vio a lo lejos, aunque intentó coquetearle ella no le hizo caso, pero él decidió insistir.



"Después de que la vi alejarse dije: ‘voy a regresar’ y lo que nunca había hecho, fue un circunstancia mágica, porque hizo que yo apretara el acelerador y que nada me detuviese, yo iba hacía la casa de mis padres y di la vuelta a la manzana y empecé a buscar donde se habían ido estas chicas y las encontré”, recordó Verdaguer en entrevista.

Tomaron un café y cuando él le preguntó a qué se dedicaba ella respondió muy segura: "yo también soy cantante"; al escucharla él quedó cautivado con su voz y después de salir por un mes comenzaron una relación amorosa luego de que se dieron su primer beso frente al río de Buenos Aires.

"Me acerqué a ella y la besé y le dije: ‘me gustaría ser tu novio´, ya había pasado un mes y yo no la había tocado más que la mano y darle un beso en la mejilla, pero fui generando esa atracción a propósito, fue una estrategia, digamos que decidí hacer para que fuera algo especial", detalló.



En una publicación reciente ella reveló que el secreto de su larga relación se basaba en las ganas que ambos tenían de que todo funcionara. "Hemos crecido juntos", escribió Amanda.

Se casaron en 1975 y ocho años después, justo el día de su aniversario de bodas, nació Ana Lucía, su única hija, quien en noviembre pasado los hizo abuelos con la llegada del pequeño Lucca.



Juntos sortearon difíciles retos, desde una infidelidad, rumores de divorcio y hasta el distanciamiento de siete meses provocado por la pandemia. Su reencuentro en noviembre del 2020 fue un suceso viral, pues ambos fueron una de las parejas más consolidadas del espectáculo y ya habían manifestado su deseo por volver a estar juntos.



"Estamos como si hubiéramos pasado una guerra, como si yo hubiera estado en un continente y ella en otro. No es fácil, por un lado es refrescante pero ha sido muy largo", dijo él en entrevista.

El reencuentro se dio en un estacionamiento de Miami y desde entonces no se separaron más.



Justo el pasado 8 de diciembre la pareja celebró su 46 aniversario de bodas, "Que maravilloso ha sido este viaje a tu lado" escribió Verdaguer junto a unas imágenes de la ceremonia que realizaron en la que ella volvió a usar su vestido de novia.



Durante su carrera, de 20 discos que hizo el intérprete, 9 fueron junto a su alma gemela. Algunos de los temas más famosos fueron: “Siempre te amaré”, “Simplemente amor” y “Hagamos un trato”. En una ocasión él aceptó que no podía vivir sin su Amanda, mientras que ella siempre le demostró su amor incondicional.



“Todo lo que hacemos nos relaciona, nuestras casas son nuestras, hago cosas pensando en ella, ha sido mi inspiración. En la mayoría de la música que he hecho está ella. Amanda es parte de mi universo y lo va a ser hasta que me muera y cuando muera va a seguir siéndolo”.



ELTIEMPO.COM con información de El Universal (GDA)