Diego Trujillo es uno de los actores más queridos de la televisión colombiana. Lleva décadas en la farándula del país y se ha destacado con su interpretación de varios papeles.



A pesar de su amplio reconocimiento, es muy poco lo que se sabe de su vida amorosa en los últimos años. Estuvo en una larga relación con Tatiana Rentería, con quien tuvo dos hijos.



Su noviazgo con Zharick León también fue conocido entre el público colombiano, sin embargo, el actor estuvo solo por mucho tiempo antes de encontrar el amor nuevamente.



Ahora Trujillo se reveló y habló de su más reciente romance. El famoso mantiene una relación sólida con la periodista Lina Arango, a quien conoció mientras ella vivía en Canadá.



En el programa ‘La Red’, del Canal Caracol, los enamorados contaron cómo se conocieron y hablaron abiertamente de su amor. Según lo que dijeron, ninguno de los dos deseaba formar nuevos vínculos amorosos en ese momento.



“Sostenemos los dos en que no queríamos volver a tener una relación sería, en que odiábamos el matrimonio, en que la convivencia era lo peor que podía tener el ser humano, que eso condenaba a cualquier relación al fracaso y aquí estamos tragándonos nuestras palabras”, aseguró Trujillo.



La pareja se conoció gracias a una invitación que realizó Arango al actor. La mujer tiene un programa de podcast en Youtube llamado ‘Lina Arango Voz’. Lo contactó por una red social para realizarle una entrevista y desde entonces se enamoraron.



“Fue muy particular porque me contactaron a través de Twitter y yo decía: ‘qué pereza, quién será esta vieja’”, expresó el actor.



Finalmente viajaron a conocerse y a las pocas semanas ella tomó la decisión de mudar su vida a Bogotá para estar con él. La pareja lleva seis meses de relación y suelen presumirse en redes sociales.

