El reconocido actor Diego Trujillo y la periodista Lina Arango revelaron su relación a principios de septiembre del 2022.



Sus seguidores felicitaron en redes sociales a la pareja por su nuevo compromiso, pues parece que cada uno llevaba bastante tiempo soltero.



Luego de anunciar su relación, a los novios se le ha visto muy felices y disfrutando de su relación, según sus publicaciones en Instagram. Allí no temen publicar momentos de convivencia o viajes juntos.

La pareja contó en una entrevista del programa 'Lo sé todo' del canal Uno, que desde enero del 2022 empezaron a hablar de forma recurrente por chat, luego de que la periodista le hiciera una entrevista al actor para el podcast que tiene en YouTube 'Lina Arango Voz' en Canadá.



"Estamos muy bien, ha sido un tiempo muy especial. Desde el momento de la entrevista hasta hoy ha sido, realmente muy chévere", dijo el actor al programa.



Así mismo, la pareja reveló que en sus planes no está la opción de tener hijos, pues como lo dijo Trujillo, él "ya no tiene con qué", pues se realizó la vasectomía, aunque la cirugía se pueda revertir.



Tanto Arango como el actor tienen descendencia, por lo que la pareja no está buscando convertirse en padres de nuevo.

"Nosotros obviamente hablamos de ese tema, pero pues Diego tiene tres hijos grandes. Yo tengo un hijo grande, ya ninguno de los dos está interesado en volver a empezar", comentó la periodista.



En definitiva, parece que la decisión de los novios de no tener más hijos es radical.



"Llega un momento de la vida en la que los hijos hacen parte de la historia y uno sigue adelante con su vida, disfrutando de la pareja, pues los hijos ya crecieron", afirmó el actor.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

