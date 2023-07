El pasado 25 de julio, el exsenador Gustavo Bolívar confirmó su candidatura a la Alcaldía de Bogotá por el Pacto Histórico, tras meses de especulaciones sobre su intención como ficha política del partido del gobierno actual.



Durante un rueda de prensa de la coalición en el Parque Central Bavaria, en el Centro Internacional, el libretista confirmó que su decisión de representar al movimiento fue un elección de última hora, pero que ha estado estudiando los programas con sus compañeros Heidy Sanchéz y Carlos Carrillo.

"Presentare a la gente el mejor programa que se llama 'Un pacto por el futuro de Bogotá. Nosotros desde la capital podemos hacer las reformas políticas que está proponiendo el presidente Gustavo Petro e instalar propuestas sin que tenga que pasar primero el proyecto de ley en Congreso", afirmó en el antiguo congresista.



(Le puede interesar: Bogotá Despierta 2023: Fecha y como inscribir su negocio para jornada nocturna de ventas).

Ante su confirmación han habido toda clase de reacciones. Hay quienes le brindan su apoyo y otros que difieren de su participación para la vacante que prontamente dejará Claudia López.



Entre ellas se encuentra la representante a la Cámara Mafe Carrascal, quién también hace parte de la bancada del movimiento del cambio, y que manifestó a través de su cuenta de Twitter su respaldó oficial a la candidatura de Bolívar.



Actuación que provocó la reacción del reconocido actor Diego Trujillo, que no dudó en opinar al respecto, ya que pareció sorprendido por la elección de Carrascal.



El actor recordado por su papel de Emilio Iriarte en 'Los Reyes', no se reservó la opinión que tiene sobre Bolívar y sus expectativas a su candidatura.



"¿Es en serio, Mafe Carrascal? Apoyas para la Alcaldía de Bogotá a una persona que no tiene el más mínimo conocimiento, la más mínima preparación, cuya única virtud es ser libretista, para semejante tarea? Qué decepción la política", señaló el artista a modo de respuesta en la misma red.



(Siga leyendo: Mujer en Bogotá denuncia acoso y amenazas de muerte de hombre obsesionado con ella ).

Es en serio, @MafeCarrascal ? Apoyas para la alcaldía de Bogotá a una persona que no tiene el más mínimo conocimiento, la más mínima preparación, cuya única virtud es ser libretista, para semejante tarea? Qué decepción la política. — Diego Trujillo (@DiegoTrujilloD) July 26, 2023

Frente a este juicio, la congresista le respondió que los conocimientos que pueden tener los gobernantes de turno no han sido los suficientes ni los esperados para el progreso de la capital colombiana.



“Yo creo Diego que deberías escuchar a Gustavo, tiene no solo capacidad sino el conocimiento sobre Bogotá, se ha preparado para eso. Hemos tenido gobernantes llenos de títulos, como Peñalosa, y nos han sumido en el atraso. Los títulos no son garantía. Permitamos, por lo menos, que empiece el debate”, aseguró Carrascal en el tuit que ya eliminó de su cuenta.



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias