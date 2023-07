En un reciente incidente, el reconocido actor, comediante y exparticipante de MasterChef Celebrity, Diego Trujillo, se ha sumado a las denuncias públicas del mal servicio prestado por la plataforma de domicilios Rappi.



Trujillo utilizó su cuenta de Twitter para denunciar la situación que vivió al hacer un pedido a través de la aplicación. El actor solicitó que el pedido fuera entregado en la portería de su edificio, ya que se encontraba fuera de casa. Proporcionó el código de verificación generado por la aplicación como medida de "seguridad" al portero del edificio.



Sin embargo, el domiciliario llegó y, en lugar de anunciar su llegada en la portería, canceló la entrega sin previo aviso, dejando a Trujillo sin reembolso del dinero gastado en su compra.



La indignación de Trujillo fue evidente en su tweet: "El atropello de Rappi Colombia: Solicito que el pedido sea entregado en la portería porque estoy fuera. Le dejo el código al portero, el repartidor llega y ni siquiera timbra, se limita a decir que está afuera del edificio. Como no puedo recibirlo, cancelan y me roban la plata".



La respuesta a la denuncia de Trujillo llegó también a través de Twitter, instándolo a enviar sus datos para que pudieran contactarlo. En medio de la conversación, otro usuario se sumó y advirtió sobre la necesidad de denunciar a la plataforma ante la Superintendencia de Industria y Comercio, debido a la gran cantidad de denuncias relacionadas con su funcionamiento.



Según su relato, la respuesta que recibió fue otro "atropello", en palabras de Trujillo: "Que va, a mí me dijeron lo mismo y al final me dijeron: 'No te vamos a devolver el dinero porque un equipo especializado así lo dictaminó'. Y ya, quedan bien por acá".



La plataforma le respondió por medio de Twitter, insistiendo, que no querían que el actor se quedara la mala experiencia, sin embargo, Trujillo borró el tuit en el que denunciaba.



Aunque el actor no ha hecho más comentarios sobre el caso, ha comenzado a retuitear historias de otras víctimas de la aplicación. Algunos de estos testimonios revelan situaciones similares, donde Rappi se ha mostrado poco receptiva ante los reclamos de los usuarios, e incluso ha reembolsado el dinero en forma de créditos, obligando a los afectados a gastarlos en la misma plataforma.

¡Hola, Diego! Te escribe Caterin, agente especializada de redes sociales. No queremos que te quedes con esta mala experiencia, lo más importante para nosotros es ayudarte. Por eso, te pedimos que por favor nos envíes por DM el correo y teléfono asociados a tu cuenta Rappi. — Rappi (@RappiColombia) July 13, 2023

