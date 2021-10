'¿Vender keratina da para lanzar billetes en helicóptero?': Diego Trujillo

La empresaria e ‘influencer’ Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, volvió a estar en el foco de las críticas y comentarios de la opinión pública luego de que se le viera en un video en su cuenta de Instagram lanzando billetes de 50 mil pesos desde un helicóptero.



El hecho causó sentimientos encontrados en los internautas que la apoyaron y hasta bromeaban sobre la situación. Sin embargo, las críticas también fueron sumamente fuertes, llegando a ser objeto de discusión por parte de actores, periodistas y empresarios.



Uno de ellos fue el actor Diego Trujillo, quien por medio de su cuenta de Twitter lanzó un cuestionamiento a sus seguidores. El trino se volvió viral y generó un debate en redes sociales respecto al actuar de ‘Epa Colombia’.



“ En serio, ¿vender keratina da para tener tres carros convertibles, un edificio y ahora lanzar fajos de billetes desde un helicóptero?”, trinó el actor.

" En serio, ¿vender keratina da para tener tres carros convertibles, un edificio y ahora lanzar fajos de billetes desde un helicóptero?", trinó el actor.

¿De dónde viene el dinero de los influenciadores?

El negocio de las redes sociales se ha vuelto una industria cada día más fuerte y muchas personas se hacen el mismo cuestionamiento de Trujillo: ¿cómo producen tanto dinero los creadores de contenido?



La respuesta depende del alcance que tiene cada influenciador. Una persona con más de cuatro millones de seguidores, como es el caso de Daneidy Barrera, genera grandes sumas de dinero por publicidad.



Según ‘Fluvip’, firma experta en redes, entre creadores de contenido se generan 10 millones de dólares al año solo en publicidad.



Un ejemplo claro de la opulenta vida que se puede llegar a construir gracias a la digitalización lo tiene Jefferson Cossio, un ‘influencer’ que por medio de su cuenta de Instagram contó cuánto cobraba por publicidad.



Epa Colombia tirando dinero desde un helicóptero. pic.twitter.com/oAflxPdQZk — John Cruz  (@johncruzc) October 5, 2021

El paisa manifestó que el precio por historia es de 7 millones de pesos por pauta y que en el “día se hace unas dos o tres”, es decir, 21 millones de pesos diarios.



Sin embargo, Cossio resaltó que no es algo que hace todos los días.



Entre tanto, 'Epa Colombia' no solo vive de las redes sociales, pues se ha hecho un nombre con su empresa de keratinas, la cual tiene una fábrica de distribución a nivel nacional.



A pesar de esto, las críticas hacia las ganancias de la popular ‘Epa Colombia’ no se detienen, y para muchos internautas la conducta de Barrera refleja el rezago social que dejó la cultura del narcotráfico en el país.

