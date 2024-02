Diego Trujillo bromeó con tratamiento capilar y los internautas elogiaron su nuevo look

Diego Trujillo es uno de los actores más reconocidos del país, pues durante varios años ha tenido la oportunidad de interpretar diferentes personajes que han cautivado a los colombianos.



Uno de sus últimos proyectos fue el de 'Griselda', donde tuvo la oportunidad de actuar con actores como Sofía Vergara, Christian Tappán, Julieth Restrepo, Alberto Guerra y la cantante Karol G.

Por otro lado, Trujillo en las redes sociales se ha destacado por su sentido de humor, pues con su hijo, Simón Trujillo, suelen publicar diferentes videos bailando haciendo bailes, bromas, reflexiones, entre otros.



Sin embargo, recientemente, el actor hizo reír a sus seguidores, pues publico una imagen en la que se burlaba de un tratamiento capilar.



(Lea también: Con memes, se burlan de polémica por vuelos en 'jet' de Taylor Swift).



"¡Quiero recomendar un tratamiento capilar que me tiene feliz! En solo siete semanas ya me siento más seguro de mí mismo, más atractivo, arrollador. Informes por DM", escribió.

Además, compartió una imagen en la que se le veía con una gran cabellera, por lo que algunos de los internautas comentarios que ese look le quedaría bastante bien.



"Jajajja este man siempre se va a quedar en el personaje de Los Reyes, es el mejor"; "De muy buen gusto"; "Amo tu nuevo Look"; "Habría que probar así, pero ondulado"; "Te vi y pensé de una Evaristo Rendón con esos cuatro pelos de lado", son algunos de los mensajes más destacados.



(No deje de leer: ‘Cena de chicas’: ¿Qué opinan los nutricionistas de esta tendencia alimentaria?).



Varios famosos comentarios su publicación, pero el que llamo más la atención fue de Alejandra Azcárate que le preguntó: "¿En el área inferior también te lo hiciste?”. A lo que Diego Trujillo contestó: "“Ja ja ja ja ja sí, pero menos lacio”.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Dura respuesta de Luisa Fernanda W a quienes criticaron su peso: 'Estoy muy bien'

La aerolínea que anunció que empezará a pesar a los pasajeros junto al equipaje de mano

Ideas de disfraces del Carnaval de Barranquilla 2024 para mujeres, hombres y niños