El programa de entretenimiento del canal RCN TV, MasterChef Celebrity Colombia, es uno de los más vistos en las noches del país. El reality show es protagonizado por varias personalidades de la farándula criolla, actores, comediantes, influenciadores, entre otros, quienes compiten por el título de ‘grandes cocineros’.

En este programa de alta cocina, cada noche los reconocidos participantes, se disputan un lugar en la ‘cocina más famosa de la televisión colombiana’. Reto tras reto, los concursantes deben demostrar sus habilidades gastronómicas en una lucha contrarreloj.

En un ciclo donde comienza una nueva etapa de la competencia, pues solo quedan 10 cocineros de 24 que iniciaron, la rivalidad está más presente que nunca, ya que todos quieren llegar al top cinco.



Un reto lleno creativo, lleno de dulce y sabor, donde los cocineros debían realizar un postre saludable utilizando leche, para salvarse el temido delantal negro y de ir al reto de eliminación.



Tras varias presentaciones donde no brilló la leche, que era el ingrediente principal, Diego Sáenz, Natalia Sanint y Adrián Parada fueron los que más resaltaron al destacar el ingrediente principal.

Uno de los malentendidos y momentos más tensionantes del capítulo fue protagonizado por Carolina Acevedo, que al recibir el veredicto de los chefs aseguró: “Ellos no fueron felices con mi postre, y yo no fui feliz con sus palabras”.



Por otro lado, el chef Nicolás de Zubiría elogió enormemente la preparación de Sáenz, al “destacar y resaltar las tradiciones colombianas”.



“Estoy muy feliz porque es el primer cachete que me dan”, mencionó el cantante tras el veredicto.

Este reto ya es de Diego, ese mielmesabe complació a los jueces 👌 #MasterChefCelebrity #MasterChefCelebrityColombia pic.twitter.com/sW1TmZbeKC — Fernand und Leclerc (@FernandLeclerc1) August 31, 2023

El primer y único delantal que asignaron el capítulo 87 del reality show, se lo pusieron a Zulma Rey, que fue la ganadora del último pin de inmunidad y le dio paso directo al top 10 de MasterChef.

