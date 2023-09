El programa de entretenimiento del canal RCN TV, MasterChef Celebrity Colombia, es uno de los más vistos en las noches del país. El reality show es protagonizado por varias personalidades de la farándula criolla, actores, comediantes, influenciadores, entre otros, quienes compiten por el título de ‘grandes cocineros’.

En este programa de alta cocina, cada noche los reconocidos participantes, se disputan un lugar en la ‘cocina más famosa de la televisión colombiana’. Reto tras reto, los concursantes deben demostrar sus habilidades gastronómicas en una lucha contrarreloj.

En el capítulo 96 de la competencia, y tras la reciente eliminación de Zulma Rey, el juego entró en un nuevo ciclo, donde nueve participantes cocinarán, noche tras noche, con el fin de asegurar su lugar en la anhelada final.



En el reciente capítulo, los cocineros solo tuvieron dos minutos para sacar los ingredientes necesarios de la despensa, y algunos de ellos expusieron su descontento al enterarse de la estrategia de algunos de sus compañeros.



Una de las actitudes que mayor molestia generó, fue la del cantante bogotano, Diego Sáenz, quien en la entrevista aseguró: “En ningún lado está escrito que hay que dejarle al resto”, asegurando que al coger la mayor cantidad de ingredientes, se podría tener una ‘ventaja’ sobre los demás compañeros.

Uy, Natalia lo tiene bastante complicado en este reto 😬 Si la llaman al atril está muy de buenas #MasterChefCelebrity #MasterChefCelebrityColombia pic.twitter.com/EIqthKLVX8 — Fernand und Leclerc (@FernandLeclerc1) September 12, 2023

Sin embargo, la discusión no terminó allí, pues sus compañeras Natalia Sanint y Carolina Acevedo perdieron varios segundos en la búsqueda de algunos ingredientes, por lo que al finalizar los dos minutos en la despensa se quedaron encerradas y fueron castigadas por Claudia Bahamón, descontando varios minutos de la preparación.



Al ver que fueron castigadas por culpa de un acto malintencionado de Diego Sáenz, Carolina Acevedo aceptó el castigo, indicando: “llevarse todos los productos, es algo que no debe repetirse, es injusto y deshonesto”.



“Diego Sáenz cuando le conviene es una competencia, pero cuando Martha le puso el delantal negro era algo personal”, “De verdad que los comentarios del prepotente de Diego Sáenz el día de hoy están tan fuera de lugar, que me doy cuenta de por qué nunca me ha caído bien”, “Hoy se demostró que Diego Sáenz es criticón y tiene muy poca empatía”, “Estamos de acuerdo en que Diego Sáenz es un fastidio y debería salir por ser tan Judas”, son algunos de los comentarios en redes sociales.

