'MasterChef Celebrity' es uno de los realities show más populares de Colombia, en esta oportunidad participaron Laura Barjum y Diego Sáenz, quienes enamoraron a los televidentes, son sus momentos tiernos y sus diferentes ocurrencias que dejan ver la complicidad que tenían.

Lastimosamente, Laura Barjum, quien es ex Señorita Colombia y presentadora, salió en una etapa temprana del programa de cocina, algo que, según fuentes cercanas a ella, le afectó bastante.



En ese momento, Diego Sáenz comentó que se iba a esforzar mucho más para que pudieran ganar el concurso los "dos". Sin embargo, desde ese momento, en redes sociales se empezó a especular que posiblemente los famosos habían terminado, pues ellos subían contenido constantemente juntos y últimamente se les había visto por caminos separados.



(Lea también: Director de Aquaman reveló por qué se redujo la aparición de Amber Heard en la película



Este lunes 18 de septiembre, el locutor de radio fue invitado al matutino 'Buen día, Colombia' y confirmó que todo lo que decían en redes era cierto y había terminado su noviazgo con la también modelo.

Sáenz empezó diciendo que su ruptura ocurrió hace algunas semanas y que el reality de concina no fue el causante de su separación.



"Yo siento que una pareja puede evolucionar también de esta manera y es volviendo al comienzo. Nosotros nos conocimos como amigos y muy buenos compañeros de trabajo", contó.



Asimismo, agregó: "Yo a ella la amo y significa mucho también en mi vida, pero creo que también parte de esa evolución de volver al comienzo también agrega. Hay cosas que como pareja tampoco estaban funcionando, de un lado y del otro, y creo que también puede ser muy sensato decir hagamos un stop".

El participante del concurso de cocina también comentó que entre ambos también hay mucho amor y que terminaron siendo buenos amigos. Por su parte, Violeta Bergonzi le preguntó si había una posibilidad de que vuelvan, a lo que el famoso respondió: "Pues creo que en este momento no, pero el tiempo es el que te dice a ti esa respuesta".



(No deje de leer: Predicciones del horóscopo de Jimena La Torre para esta semana: aquí le contamos).



También mencionó: “Como pareja nos unió, esto nos pasó después… acá no pasó nada de irrespeto, ni nada de eso… No hay que meterle tanto drama, las personas terminan” expresó.



Por último, explicó que todo ocurrió luego del viaje de Laura a Los Ángeles para estudiar y él decidió quedarse para enfocarse en su restaurante.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

