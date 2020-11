¿Qué fue lo que dijo? La entrevista más polémica de Maradona en TV

Diego Armando Maradona ha muerto.



Sí, el astro del fútbol, para muchos uno de los mejores jugadores -si no el más- de la historia, partió a los 60 años mientras se recuperaba de una cirugía reciente. El '10' de Argentina, que comandó a su selección en México 86, brindó alegrías y buen fútbol en Nápoles y Barcelona (además de su natal Argentina), dejo muchos recuerdos en la historia del deporte.



Una historia que, para muchos, hoy se parte en dos.

En las últimas horas, de punta a punta en el mundo (¿aún es posible dudar de la influencia de la figura de Diego Maradona en el planeta Tierra?), se han desempolvado archivos que dejan ver al Diego como una figura ciertamente controversial.



Una entrevista, que Maradona concedió en 1998, dio mucho qué hablar durante esta tarde de luto en el fútbol.

Año 1998. Complejo Coconor de Costanera Norte. Diego Armando Maradona sale a jugar un partido de fútbol 5 con una camiseta de Brasil que lleva el número 98. Lo siguen las cámaras de América TV y el micrófono que sostiene Dolores Barreiro, conductora del emblemático programa "El Rayo", que consiguió la ansiada entrevista con el ídolo en un contexto tan bizarro como curioso.



"Como todo brasilero tengo mucho frío. Esta camiseta la mandaron unos chicos con los que estuvimos en el Carnaval. ¡Del 10 pasé al 98!", dice Diego, filmado desde las 20 hasta las 3 de la madrugada. Una nota repleta de polémicas que se volvió un recuerdo histórico de la televisión argentina.

"Siempre estiro. Si no estiro, me muero. A pesar de lo corto que soy, siempre fui elástico", dice Maradona mientras elonga sus piernas antes de jugar el partido. Elige a Matías Camisani, modelo y pareja de Barreiro, para su lado y lo define como "El Matigol". Mientras juega, habla por teléfono, charla con las cámaras, dice está "Mundial", grita los goles como en Estados Unidos 1994 y hasta firma autógrafos para gente que se acercó a verlo jugar. Tras el partido, se lo ve en el vestuario afeitándose, cambiándose y perfumándose, mientras canta "Vuelve" de Ricky Martin.



Finalmente, se sube a su camioneta y enfila hacia el restaurante Morena, también en Costanera Norte, donde empieza a soltar frases que quedaron grabadas a fuego para siempre.

Durante toda la cena, que comenzó a las 23 y duró cuatro horas, Maradona habló de todo: Shilton, Pelé, Passarella, Macaya Márquez, Varsky, Niembro, Sanfilippo, Susana Giménez, Mirtha Legrand, Piojo López, los italianos y los brasileros fueron foco de la conversación, entre disparos, críticas, algunos halagos y diversas anécdotas.



"Un chiste explicado es lo peor del mundo. ¿Cómo se te va a escapar la tortuga? Al que se le escapa una tortuga es un pelotudo. Se te puede escapar una liebre o un conejo, una tortuga no", le explica a Barreiro mientras habla de los comentaristas deportivos de la televisión. Y a lo largo de la nota dispara sin piedad con menciones más que ocurrentes.

El Rayo - Maradona 1998 (Programa Completo) El Rayo - Maradona 1998 (Programa Completo). Así fue la polémica entrevista de Maradona.

Las mejores frases de la entrevista

"Shilton es un botón. Y después de muchos años, te voy a contar la verdad. Fue con la mano. En la despedida de él, dijo que no me invitaba porque yo no era honesto. Y yo le respondí: ‘no voy a poder dormir, Shilton, boludo’".



"Varsky... el Martín Fierro. Habla más difícil entre Valdano y él se hacen un nudo bárbaro. Y nosotros que estamos de este lado de la TV sabés que quilombo, tenés que verlo con el diccionario. El que no va a la facultad no puede escuchar a Varksy. Está bien, Varsky, sos un fenómeno. Llamá fiera, que no se te escape la tortuga".

"Yo los puteé a los italianos, de una, cuando silbaron el himno en el 90. Después me hicieron un reportaje por si me arrepentía y les dije que no, por más que me echen del país y que me declaren persona no grata. El que me putea el himno, es mi rival para toda la vida".



"En Italia para ellos son más desarrollados que nosotros, son más que nosotros, pero cuando jugamos al fútbol los vacunamos siempre. Y cuando jugamos con la Selección contra Italia en Napoli, los italianos, que los putearon todo un año, ahora querían el apoyo. El gol mío de penal lo gritaron todos los napolitanos atrás del arco. Cuando yo iba camino a la pelota, todo el estadio silbaba y yo me decía: ‘ay que cagón que sos, qué cagón, si errás sos un cagón, hijo de puta’. Cuando fue gol dije: ‘ay cómo los vacuné’. Y cuando hice el gol empecé a escuchar cómo gritaban los napolitanos. Yo les llevaba alegría".

"Acá hay periodistas que creen que son espectaculares y los dueños de la verdad. Yo mucha veces les dije, por ejemplo a Macaya Márquez, que en los momentos límites ellos no estuvieron nunca. Yo lo reconozco mucho a Macaya, pero que no haga dibujitos, que hable nada más. Tiene los pies redondos".



"Si al fútbol se jugara como habla mucha gente en este bendito país, seríamos los campeones, unos fenómenos. Y les pido a los relatores o comentaristas que tengan mucho más respeto por la pelota. No sabés vos, por eso estás comentando o relatando. Y nunca jugaron. Yo nunca vi en una final del mundo a Macaya, Araujo o Sanfilippo ni Niembro. ¿Cómo pueden saber estos relatores de cuarta o los que dicen ser dueños de la verdad si nunca estuvieron dentro de una cancha? Lo máximo que hicieron fue un soltero vs. casados".



"Passarella quería que le dijeran todo que sí, ¿entendés? ¡Ay el Daniel! El pibe Redondo dijo que lo sacó por el pelo largo, y acá dijeron que fue otro problema y los periodistas, los alcahuetes de Passarella, hablaron de la posición. Y Redondo siempre dijo que lo primero que le dijo fue lo del pelo. Después. a Batistuta lo pusimos nosotros los argentinos. Pero porque se lesionó Crespo, ojaldre, el hijo deportivo. Tiene a Ortega, al Piojo [Claudio López], a Gallardito, a Crespo está bien."

Adiós, Diego. Foto: EFE

"Cuando yo dirigía Racing le dije al Piojo López: ‘No le tirés más centro a los jumbo’. No cabeceaba ni Michael Jordan, boludo. Está bien que sean buenos pibes, pero mi papá también es buen pibe y no juega en la selección".



"Yo los quiero a los brasileros porque mantienen el fuego sagrado y respetan el fútbol. Pero Pelé es un esclavo, le vendió el corazón a la FIFA. Y cuando la FIFA lo patea se quiere amigar con nosotros los jugadores. Pero andá, no hay negro que no destiña, con el perdón de los negros. Él viene a mi país y me quiere ayudar a mí, pero cuando tuvo que ayudar a Garrincha, que se murió de cirrosis, no lo hizo".

"Yo me enojé mucho con Susana. Rey esto, Rey lo otro. ¿A todos les decís lo mismo, Susi? Él dijo que yo, que me tenía que recuperar, porque la droga ¡y él debutó con un pibe, el negro! ¿Sabían ustedes? Sí, debutó con un pibe. Para los argentinos y para los brasileros. Tan bonito que es ¡y le pegó a la jermu! Es un careta. Vigilante, buchón total. Habla y tiene un saquito con la publicidad. Le gusta más la plata que dormir a Pelé".

