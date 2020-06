Críticas a Diego Maradona por video en el que se baja los pantalones

Diego Maradona vuelve a estar en el centro de la polémica, esta vez por un video en el que se le ve bailando con Verónica Ojeda, madre de uno de sus hijos, y en el que está en aparente estado de embriaguez.



Al final del clip, el exfutbolista argentino y actual director técnico se baja los pantalones y queda desnudo.



El material se divulgó por WhatsApp, según el diario 'La Nación', y no sería reciente. Aun así, varias personas se han pronunciado al respecto, entre ellas su hija Gianinna.

"Vi el video y pude hablar con Benja (su hijo y nieto de Maradona) de la existencia del mismo. Para ustedes es Maradona, para mí es un video de mi papá. Para ustedes puede ser una sorpresa, una gracia, una burla… para mí no. Para mí es reabrir heridas, es una tristeza enorme verlo así, nadie sabe qué es lo que vivimos y agradezco que así sea porque es mi forma de preservarlo", escribió la joven.



Pantallazo de una historia de Instagram Foto: Instagram: @giamaradona

Gianinna también se refirió a quienes estaban en el video: "Ver como nadie hace nada de los que están ahí me demuestra que por esa misma razón yo soy una 'hija de p...' para todos ellos y para él, inclusive. Hechos no palabras. Acosté más veces a mi papá de las que me hubiese gustado. Me comí mil puteadas. Sí. Nunca me importó ser la mala".



Sobre cómo afectó a su hijo, comentó que llebó al pequeño a terapia psicológica para que procesara la situación.



"Si me daban a elegir nunca hubiese querido que mi hijo viera así a su abuelo, pero son las consecuencias de las elecciones del otro. Yo no elijo, y me costó muchísimo aceptar que la vida del otro es del otro y que los rebotes de las consecuencias de sus actos ya no me pertenecen”, expresó.



Finalizó diciendo que prefiere quedarse con lo que hizo por cuidar a su papá que con lo que no.

Otra más de Maradona, ejemplo de lo que no hay que hacer, pero a la misma vez nos enseña lo importante que es quien te rodea, ese que graba, ese que sube a la red el video, esos que dicen ser amigos o familiares que cada día hunden más a Diego Maradona pic.twitter.com/wPDwDofbpS — Marco Larriba (@Marco_Larriba) June 23, 2020

Maradona es reconocido por ser uno de los mejores jugadores de la historia y ha sido el protagonista de varios escándalos a lo largo de su vida.



En 1991, cuando jugaba para el Nápoles italiano, dio positivo a cocaína en una prueba antidopaje, lo que le generó una sanción de 15 meses sin jugar.



Tres años después, en pleno Mundial de Estados Unidos 1994, volvió a dar positivo en en un control al doping.



En el 2005, durante su paso por una clínica de desintoxicación en Cuba, se conocieron imágenes de una fiesta entre Maradona y unos amigos en las que se veía desnudo y presuntamente alicorado.



(Le puede interesar: La intimidad de 'la mano de Dios' narrada por el mismo Maradona).



Actualmente, Maradona es entrenador del equipo Gimnasia y Esgrima de La Plata, de la primera división del fútbol argentino.

