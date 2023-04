Diego Guauque es un reportero del programa 'Séptimo día', del canal 'Caracol'. Su nombre comenzó a ser tendencia desde hace unos meses porque fue diagnosticado con cáncer a inicios de 2023.

“A principio de año me descubrieron que tengo un sarcoma dentro del abdomen, me hicieron unas biopsias y me lo encontraron. ¿Cómo sucedió todo esto? Pues la verdad fue muy sorpresivo para mí, yo estaba muy bien de salud”, dijo el periodista en sus redes sociales en ese momento



Ahora, el periodista indicó que el próximo 12 de mayo será una fecha muy importante, en la que asistirá a una cita médica.



“Han pasado muchas cosas, el viernes pasado terminé mi cuarta quimioterapia, la última. Digamos que esta fue la primera etapa para ver qué tanta mella hacen esas quimios en el sarcoma. Ahora, viene examinarme, un examen interno para ver qué tanto ha reducido. El objetivo es que salga de ese examen y digan ’sí, se redujo’. Si los médicos y el oncólogo ven que sí se redujo, me van a someter a otra cirugía para sacarlo como sea”, indicó.



Antes de conocerse esto, Guauque había indicado en sus redes sociales que estaría por iniciar otro paso en su enfermedad, pues informó que le iban a hacer una transfusión de plaquetas, porque en unos exámenes previos le salieron muy bajas.



Por ahora, se espera que el comunicador vuelva a dar una actualización sobre su salud y cómo va el tratamiento al que se está sometiendo.



