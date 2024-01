Diego Guauque volvería a la televisión, ya hay posible fecha de su regreso a Caracol

Desde que Diego Guauque, uno de los presentadores más queridos de Colombia, compartió con sus seguidores que se alejaría de las cámaras, para concentrarse en su tratamiento contra el cáncer, ha recibido el apoyo de todos sus seguidores, quienes oran por su pronta recuperación.

En diciembre de 2023, el bogotano anunció, por medio de sus diferentes redes sociales, que recibió la buena noticia de que superó el cáncer, tras luchar con esta enfermedad por varios meses y someterse a varias intervenciones quirúrgicas.

Le puede interesar: ¿Es posible comprar en San Victorino una lista escolar con 100 mil pesos este 2024?

Por medio de sus redes sociales, el periodista compartió con sus fanáticos varios detalles de su enfermedad y tratamientos médicos a los que se sometía, también mencionó que fue diagnosticado con Leiomiosarcoma, un tipo de cáncer que se aloja en varias partes del cuerpo, según la Clínica Mayo.



“El sarcoma se había ido de mi cuerpo, pero no invicto. Se me llevó un riñón que estaba muy pegado al sarcoma y rompió un pedazo de la vena cava. Pero sigo vivo, vivo para contarlo y eso es lo que importa ahora”, dijo el reconocido investigador, en sus redes sociales, donde además demuestra que poco a poco ha retomado sus actividades cotidianas.



Tras su enfermedad, Diego Guaque se alejó de las pantallas de televisión y no ha aclarado cuándo regresará a sus actividades laborales, sin embargo, algunas personas cercanas al periodista han mencionado que es muy probable que el reportero regrese a ‘Séptimo Día’ en el mes de febrero.



“Aprendí a reordenar las prioridades de la vida. Cuando uno está sano, la máxima prioridad es el trabajo, madrugar, trasnochar, la primicia, por mi trabajo como periodista. Si uno no almuerza, se dice a sí mismo no importa. No alcancé a dormir lo suficiente, no importa, porque logré la entrevista. Y claro, sueño con volver a trabajar, pero ya no será la mayor prioridad. Ahora será tener buena salud”, dijo en uno de sus videos en Instagram.

También puede leer: Víctima de robo en Bogotá fue atropellado por un taxi mientras perseguía el ladrón

Fuentes cercanas al periodista hablaron en exclusiva con el medio de comunicación 'Pulzo' y le dijeron que aunque Diego Guaque retomaría labores en el mes de febrero, sería hasta marzo o abril que regresaría a las pantallas nacionales, también se sabe que ha estado trabajando en su primer libro, junto a su esposa, que al igual saldría a la venta en esos meses.



“El libro ya está en el horno y en poder de @penguinlibrosco Está escrito a cuatro manos porque cuenta con mi visión como paciente oncológico y la de @aleja_reportera como mi cuidadora principal”, aseguró el periodista en sus redes sociales.

Más noticias en EL TIEMPO