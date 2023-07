Diego Guauque celebra el tratamiento que le permitió superar el cáncer. El periodista tuvo una cirugía exitosa, en la que le extrajeron el sarcoma de nueve centímetros que a principios de año le hizo detener su cotidianidad y trabajo en el programa Séptimo Día.

Tras más de un mes de realizada la operación, Guauque continúa acudiendo a controles médicos para ratificar que el cáncer se fue de su cuerpo.

Además, ahora tiene muy presente la fecha del procedimiento: 29 de mayo. Tanto así, que la denominó como un "cumple vida", un día en el que "renació".

"El sarcoma se marchó pero fue como esos malos de las películas que se vengan, no se van solos y quitan algo. Ahora vivo con un riñón, lo he asimilado bien. Estoy viviendo el segundo tiempo y eso siempre se lo pedí a Dios", contó para el programa de televisión La Red.

Diego Guauque revela si volverá a la televisión

Durante este tiempo ha aprovechado para reflexionar sobre la vida ajetreada que llevaba como reportero. Incluso, reveló que entre sus planes no está en primer lugar volver a la televisión.

"Es que, por ahora, no pienso en el regreso a la vida laboral. Mi prioridad es sanarme por completo. Aún me canso. Me acaban de extender la incapacidad justamente por eso", dijo en otra entrevista para Semana.

A sus 44 años, anunció que tendrá radioterapias para finiquitar el tratamiento del tipo de sarcoma poco estudiado. Incluso, su caso ha sido llevado por médicos a semanarios internacionales.

"Claro, sueño con volver a trabajar, pero ya no será la mayor prioridad. Ahora será tener buena salud", sentenció.

Así fue como Diego Guauque supo que tenía cáncer

En entrevista con EL TIEMPO, Guaque reveló que el malestar comenzó el 1.° de enero de 2023. Acababa de regresar de unas vacaciones familiares en Argentina cuando, de repente, un intenso dolor en la parte derecha del abdomen interrumpió su sueño.

Diego Guauque y Alejandra Rodríguez, su esposa. Foto: Instagram @diego_reportero

Fue a la Clínica y le dieron un medicamento para desinflamar el colon, pero le recomendaron hacerse una ecografía. Esa misma tarde se la hizo y el doctor que lo atendió dijo “aquí hay una cosita como rara, una masita, no me gusta”, contó.

En compañía de su esposa visitó a otro médico, quien lo remitió por urgencias a la Clínica Santa Fe. “Me devolví al apartamento a alistar maleta por si me quedaba de un día para otro”, recordó, pero lo que no sabía es que ese día se transformaría en 12 e incluso sería internado en UCI.

Diego Guauque tras cirugía. Foto: Instagram: @diego_reportero

"Cuando pasa una circunstancia así es cuando uno dice ‘gracias a Dios tengo este plan y puedo acceder a profesionales, a una buena clínica y a buenos equipos. Invirtamos en esos procesos porque ahí está la clave, no nos quedemos en que el éxito en la vida es ganar dinero, tener una mochila llena de plata debajo de la cama en la UCI no sirve de nada, no va a quitar el dolor, no va a hacer que una enfermera te trate mejor, allá todos somos iguales", le dijo a EL TIEMPO.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS