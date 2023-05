Como la cirugía más importante de su su vida calificó Diego Guauque el procedimiento al que se iba a someter este 29 de mayo para extirpar el sarcoma abdominal que lo llevó a alejarse de la televisión y emprender tratamiento especializado.

(En contexto: Diego Guauque se somete a cirugía contra el cáncer para extraer tumor: 'Vamos con fe').

"Va a ser una cirugía larga, seguramente la próxima vez que me vean estaré en un semblante diferente porque de aquí saldré muy probablemente a cuidados intensivos", expresó el periodista de Séptimo Día antes de entrar al quirófano.

El periodista debió alejarse de la televisión. Foto: Instagram: @diego_reportero

Luego de varias horas, su esposa Alejandra Rodríguez compartió la buena noticia a través de rede sociales: "Cirugía exitosa. Los médicos pudieron retirar el sarcoma con éxito".

Rodríguez les pidió a todos los internautas mantener en sus oraciones al reportero para que la etapa de post operatorio sea igual de exitosa. "Gracias siempre por estar pendientes", señaló y empleó el #LosMilgrarosSíExisten.

Así mismo, Guauque grabó un video y agradeció a Dios y la Virgen: "Estamos muy contentos. ¿Saben que me ponen más contento? Los rostros de mi familia, de mi esposa, hija. Me duele la barriga horriblemente, pero no estoy tan jodido como la primera vez".

No dejó de lado el agradamiento a todos aquellos que le enviaron mensaje y lo han acompañado en este proceso: "El sarcoma empezó a reducirse con las quimios. Los derrotamo entre todos, no me cansaré de darles las gracias".

(Le recomendamos: Diego Guauque: ¿qué es un sarcoma y cuáles son sus síntomas?).

Guauque debió pasar por un ciclo de quimioterapias y otra serie de exámenes para verificar el tamaño del sarcoma. Según contó, el tratamiento funcionó y, además, el cáncer no había hecho metástasis.

Se espera que surta más exámenes para ratificar que superó el cáncer.

Así fue como Diego Guauque supo que tenía cáncer

En entrevista con EL TIEMPO, Guaque reveló que el malestar comenzó el 1.° de enero de 2023. Acababa de regresar de unas vacaciones familiares en Argentina cuando, de repente, un intenso dolor en la parte derecha del abdomen interrumpió su sueño.

Fue a la Clínica y le dieron un medicamento para desinflamar el colon, pero le recomendaron hacerse una ecografía. Esa misma tarde se la hizo y el doctor que lo atendió dijo “aquí hay una cosita como rara, una masita, no me gusta”, contó

(En contexto: ‘Dios mío, hay que aguantar': emotiva reflexión de Diego Guauque sobre cáncer).

En compañía de su esposa visitó a otro médico, quien lo remitió por urgencias a la Clínica Santa Fe. “Me devolví al apartamento a alistar maleta por si me quedaba de un día para otro”, recuerda, pero lo que no sabía es que ese día se transformaría en 12 e incluso sería internado en UCI.

A partir de ahí, debió pausar su trabajo como periodista y enfocarse de llenó en el tratamiento.

¿Qué es el sarcoma y cuáles son sus síntomas?

El sarcoma es un cáncer “que se forma en el tejido blando del cuerpo”, de acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Los músculos, tendones, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervios, o la grasa pueden ser dichos tejidos en los que aparece.



Aunque la literatura médica indica que el cáncer se puede formar “casi en cualquier parte”, lo más común es que surja en la cabeza, cuello, brazos, piernas, tronco o abdomen. En concreto, el diagnóstico recibido por el comunicador es de un sarcoma abdominal.

(No deje de leer: Diego Guauque da gran noticia en su lucha contra el cáncer: ‘La resonancia salió bien’).

Hay cuatro signos principales por los que usted debe consultar a un médico inmediatamente, según la Sociedad Americana del Cáncer:

Protuberancia o masa que crece en alguna área del cuerpo.

Fuerte dolor abdominal.

Heces con sangre o vómitos.

Heces fecales de color negro.

“Con más frecuencia, estos síntomas son causados por otras dolencias diferentes al sarcoma. No obstante, deben ser evaluados por un médico”, precisa la entidad de salud.

