Diego Guauque pasó de estar narrando historias conmovedoras e impactantes en la pantalla a ser, en parte, protagonista de una. El experimentado periodista de ‘Séptimo Día’ tuvo que alejarse de las cámaras de televisión desde este año debido a un sarcoma que le descubrieron en el abdomen.

El 1. ° de enero pasado, como le contó a EL TIEMPO, comenzaron sus malestares: un fuerte dolor de estómago no lo dejó dormir con plenitud. En un principio los médicos pensaron que necesitaba algún medicamento para desinflamar el colón, pero había dudas.



“Aquí hay una cosita como rara, una masita, no me gusta”, le dijo el médico tras una ecografía que le practicaron. Como el tiempo apremiaba, ordenaron que entrara a cirugía, pues el dolor era producido por un sarcoma que comprometió el duodeno, la vena cava y su riñón derecho.

“Se te pasan muchas cosas por la cabeza, hablas mucho con tu familia... yo tenía claro que tenía que hacer esto por mi esposa y por mi hija porque son las personas a las que más les haría falta”, expresó para este diario.

El periodista junto a su familia. Foto: Instagram: @diego_reportero

‘He perdido peso’



El reportero, de 43 años, acudió de nuevo a sus redes sociales para entregar un parte de salud tras haber salido de la hospitalización. Según contó, ahora está consultando con un nutricionista especializado en pacientes con cáncer para avanzar con la otra etapa de su tratamiento: iniciará quimioterapias.



“Me ordenó una dieta especial, nada del otro mundo, frutas, verduras, para empezar a recuperarme porque he perdido peso en la hospitalización y en la post-hospitalización”, señaló en un video que grabó mientras hacía ejercicio fuera de su casa.

“Todo para que la quimioterapia, que es lo que viene en adelante, me coja fuerte y no vaya a tener tantas adversidades que uno escucha en otros pacientes. ¿Qué me irá a pasar? No sé. Se me caerá el pelo, por fortuna siempre lo he tenido cortico. Algunos dicen que se entumecen, les da mareo, cansancio. Cada cuerpo reacciona diferente”, continuó.



De acuerdo con lo que los especialistas le han informado, sus sesiones de quimioterapia serán extensas, ya que cada una tomará hasta cinco horas. “Un libro lo tendré presente”, añadió.

¿Cuál será el tratamiento de Diego Guaque?



El sarcoma afecta los tejidos blandos. Foto: iStock

El sarcoma es un cáncer “que se forma en el tejido blando del cuerpo”, de acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Los músculos, tendones, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervios, o la grasa pueden ser dichos tejidos en los que aparece.



Para el caso del periodista, se le diagnosticó un sarcoma en el abdomen. “La cirugía es el único tratamiento potencialmente curativo”, dice el Instituto Nacional de Cancerología de Colombia. Por eso debió ingresar al quirófano, pero -como no ha desaparecido del todo el cáncer en su cuerpo- se hacen necesarias una serie de quimioterapias.

Durante la quimioterapia la persona deberá recibir medicamentos vía oral o vía venosa que “entran en el torrente sanguíneo y llegan a todas las áreas del cuerpo, lo que hace que este tratamiento sea de utilidad contra el cáncer que se ha propagado (ha hecho metástasis) a otros órganos”, explica la Sociedad Americana del Cáncer.

