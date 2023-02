Hace algunas semanas, la vida de Diego Guauque cambió de repente. Tuvo que dejar atrás las cámaras, las historias conmovedoras y su trabajo como periodista en el reconocido programa ‘Séptimo Día’ para “dar la pelea” a, quizás, una de las batallas más difíciles de su vida: el cáncer.



En entrevista con EL TIEMPO, Guaque, quien ha dedicado casi toda su vida a la investigación, reveló que los malestares comenzaron el pasado 1 de enero. Acababa de regresar de unas vacaciones familiares en Argentina cuando, de repente, un intenso dolor en la parte derecha del abdomen interrumpió su sueño.

La fuerte molestia abdominal lo llevó a acudir en busca de ayuda médica. Ante la sospecha de que se tratase de una inflamación en el colón, los especialistas decidieron recetarle algunos medicamentos. Para su infortunio, el diagnóstico era mucho más grave.



"Aquí hay una cosita como rara, una masita, no me gusta”, le dijo el médico al afamado presentador, luego de practicarle una ecografía. A este descubrimiento sobrevinieron algunas biopsias que terminaron por sacar a la luz el causante de su dolor: Guauque fue diagnosticado con un sarcoma abdominal -un cáncer que se forma en el tejido blando del cuerpo, de acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos- que comprometió el duodeno, la vena cava y el riñón derecho.

Con el objetivo de combatir el sarcoma, el periodista fue sometido a algunas intervenciones quirúrgicas. Entre ellas, un procedimiento para introducir un catéter en el pecho que le permitiese llevar a cabo sus quimioterapias.



“Ahora me preparo para otra cirugía nuevamente, será de catéter, que tiene el fin de ser el tubito por donde me introduzcan más adelante la quimioterapia", mencionó Guauque hace unas semanas en su cuenta de Instagram.

La quimioterapia, la nuevas batalla que libra Diego Guauque

A través de sus redes sociales, Guauque ha mantenido al tanto a sus seguidores de su estado de salud. Hace algunas horas, decidió abrir su corazón ante la cámara y contar cómo ha sido, hasta el momento, la quimioterapia.

El periodista se ha sometido a una serie de intervenciones tras su diagnóstico. Foto: Instagram: @diego_reportero

Si bien al inicio los efectos secundarios no fueron tan notables, con el paso de las horas se fueron intensificando. Pasó de tener náuseas a experimentar un fuerte dolor en el abdomen que le hizo rememorar el inicio de su “pesadilla”.

“Hoy es mi cuarto día después de mi primera quimioterapia. Al principio me dieron unas náuseas y una especie de guayabo grande, pero manejable. Sin embargo, al día siguiente me surgió un síntoma que no esperaba y es que me empezó a doler donde me dolía al comienzo, como si me hubiera devuelto mes y medio atrás cuando arrancó toda esta pesadilla”, relató para los más de 160 mil seguidores que posee en esta red social.

Con medicamentos para aliviar el dolor, cuidados paliativos y mucha valentía, el presentador ha venido enfrentando este proceso que, según él, “no ha sido fácil”. La voz se le entrecorta y de sus ojos amenazan con salir lágrimas mientras recuerda cómo cambió su vida de un momento a otro.



“Me da tristeza, mi vida cambió de un momento a otro, pero bueno, son pruebas que hay que sacarlas adelante con verraquera, si el sarcoma está así es porque la quimioterapia lo está atacando, nadie dijo que iba a ser fácil y estoy para dar la pelea”, concluyó Guaque, mientras se encontraba tendido en una camilla de lo que parece ser un hospital.

Pese al panorama desalentador, el afamado periodista se ha mostrado en sus redes sociales optimista, esperanzado y resiliente para enfrentar esta y cualquier otra "prueba" que se le atraviese por el camino.

VALERIA CASTRO VALENCIA

Redacción Tendencias