Desde hace varios meses el periodista Diego Guauque padece cáncer. El comunicador ha informado de su lucha contra esa enfermedad, como la ha enfrentado y a que procedimientos se ha sometido. En ese sentido, Guauque dio a conocer que este lunes 29 de mayo se someterá a una segunda cirugía para intentar extirpar una masa que tiene adherida a varios de sus órganos.

A Guauque lo operaron hace unos meses para intentar sacar una masa luego de que los médicos le dijeron que tenía un sarcoma. Sin embargo, como el tumor estaba adherido a diferentes órganos, debió someterse a cuatro sesiones de quimioterapia.

Según Pulzo, al periodista le hicieron una resonancia magnética para saber cómo había evolucionado el cáncer y encontraron que el sarcoma se redujo en un 28 por ciento y se desprendió de algunas zonas.



Cabe recordar que el 31 de diciembre de 2022 la vida de este periodista dio un giro de 180 grados ya que ese día experimentó un dolor muy fuerte al costado derecho de su espalda, cerca del riñón, y dos días después comenzó a ir al médico por esa dolencia. Más adelante se enteró de que tenía un sarcoma.



Guauque, quien es periodista del programa investigativo de Caracol Televisión Séptimo Día, ha afrontado su enfermedad con valentía y decisión.



Sin embargo, como se lo contó a Pulzo, lo más duro que ha debido afrontar el comunicador es perder su cabello debido a las quimioterapias, y que verse calvo diariamente le recordaba que estaba enfermo.



"A mi no me gusta estar así, yo me miro al espejo y todavía me cuesta trabajo porque, a pesar de que los otros de pronto ya están acostumbrados a verme calvo.

“A mi no me gusta estar así, yo me miro al espejo y todavía me cuesta trabajo porque, a pesar de que los otros de pronto ya están acostumbrados a verme calvo, yo cuando me levanto y me miro al espejo digo: verdad que estoy calvo, que jartera”, manifestó Guauque al mencionado medio.



Guauque reveló que aunque él es una persona optimista, positiva y calmada y que los médicos le recalcaron mucho la importancia del poder de la mente en esa enfermedad, su mayor miedo es defraudar y hacer sufrir a su familia por una posible ausencia suya.



El periodista señaló que esta etapa de su vida ha hecho que replantee sus prioridades. Ya no piensa tanto en el trabajo o el dinero, sino en su familia y en tener salud.

