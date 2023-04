Diego Guauque es un reportero del programa 'Séptimo día', del canal 'Caracol'. Su nombre comenzó a ser tendencia desde hace unos meses porque fue diagnosticado con cáncer a inicios de 2023.



“A principio de año me descubrieron que tengo un sarcoma dentro del abdomen, me hicieron unas biopsias y me lo encontraron. ¿Cómo sucedió todo esto? Pues la verdad fue muy sorpresivo para mí, yo estaba muy bien de salud”, dijo el periodista en sus redes sociales en ese momento.

Guauque ha estado mostrando muy activamente toda su lucha contra esta enfermedad. Aún enfermo, quiso cumplir su labor como periodista e informar con mucho más detalle todo lo que se tiene que saber sobre esta patología terminal.



“Cuanto la gente sepa más que es el cáncer, los tipos de cáncer, que es una quimioterapia y qué efectos tiene. Cuanto más yo les pueda colaborar, pues mejor lo vamos a poder combatir; me voy a poner aquí como conejillo de indias para informar todo sobre el cáncer”, expresó Diego en una entrevista para ‘CityTv'.



Hace algunas horas, este reconocido periodista dio a conocer en su Instagram una problemática más en su lucha contra este padecimiento, pues informó que le iban a hacer una transfusión de plaquetas, porque en unos exámenes previos le salieron muy bajas.

“Ahora me van a transfundir plaquetas y acaban de llegar. Me dicen que tengo que hacer este movimiento para poder hacer la transfusión: derecha, izquierda, derecha, izquierda”, dijo Diego, al tiempo que balanceaba en sus manos la bolsa de plaquetas.



Después de unos minutos, el reportero volvió a publicar otro video en el que manifestó que ya le habían hecho este procedimiento médico y que la verdad fue bastante rápido, pues solo duró once minutos.



“No tuve ningún síntoma, me dijeron que si tenía dolor de cabeza, taquicardia u otra cosa avisara. Siempre estaba la enfermera muy linda ayudándome con una jeringa a transfundir cada una de las plaquetas, pero todo salió muy bien”, concluyó Guauque con una sonrisa en su rostro.

¿Qué son las plaquetas?

Este tipo de células sanguíneas ayudan al cuerpo a la cicatrización de las heridas. Foto: iStock

Según el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos las plaquetas son un trozo diminuto de célula en forma de disco que se encuentra en la sangre y el bazo.



Estas son fragmentos de células muy grandes de la médula ósea que se llaman megacariocitos. Son importantes para el humano porque ayudan a producir coágulos sanguíneos para hacer más lento el sangrado o frenarlo y para facilitar la cicatrización de las heridas.



Existen problemas cuando la cantidad de plaquetas es insuficiente o excesiva, o las plaquetas no funcionan como deberían. Medir la cantidad de plaquetas en la sangre a veces ayuda a diagnosticar ciertas enfermedades o trastornos.

DAVID LEONARDO DÍAZ DUARTE

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

