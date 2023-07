Diego Guaque está en una nueva etapa de su vida. Las dificultades que afrontó por un sarcoma son asunto del pasado. El cáncer ya no está en su cuerpo, luego de someterse a quimioterapias y cirugías.

El periodista de 'Séptimo Día' describió cómo asumió la última operación que le practicaron para retirar el sarcoma de nueve centímetros que estaba en su abdomen y que, afortunadamente, no se había expandido.

"Los médicos me dijeron que íbamos a entrar a cirugía y sí o sí íbamos a sacarlo. Pero eso no iba a ser gratis. Es decir, iba a haber un sacrificio", relató en el programa 'La Red'.

El "sacrificio" era el órgano que le iban a extirpar. Para ello, los especialistas tenían que evaluar cuidadosamente la ubicación del sarcoma.

"Ese vergajo estaba cogiendo la vena cava, un cablecito por donde pasa la sangre, es súper importante", agregó. La intervención quirúrgica tomó más de diez horas, tiempo en el que él estuvo dormido.

"Me despertó mi esposa. Sabía que me iba a despertar en una UCI. Le pregunté: '¿Cómo me fue?'. A ella se le salieron las lágrimas y dijo que 'nos fue bien'", contó.

De inmediato, le preguntó a su esposa si habían intervenido el páncreas. Sin embargo, no hubo necesidad, pues el que había resultado afectado era uno de sus riñones.

"El riñón se fue. Solamente tengo uno, ese fue el sacrificio. El sarcoma se marchó pero fue como esos malos de las películas que se vengan, no se van solos y quitan algo. Ahora vivo con un riñón, lo he asimilado bien", puntualizó en el programa de 'Caracol'.

'El 29 de mayo es mi cumple vida'

Como la cirugía más importante de su su vida calificó Guauque el procedimiento que tuvo el 29 de mayo para extirpar el sarcoma abdominal que lo llevó a alejarse de la televisión.

Tanto así, que la fecha la denominó como un "cumple vida", un día en el que "renació".

¿Qué es el sarcoma y cuáles son sus síntomas?

El sarcoma es un cáncer “que se forma en el tejido blando del cuerpo”, de acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Los músculos, tendones, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervios, o la grasa pueden ser dichos tejidos en los que aparece.



Aunque la literatura médica indica que el cáncer se puede formar “casi en cualquier parte”, lo más común es que surja en la cabeza, cuello, brazos, piernas, tronco o abdomen. En concreto, el diagnóstico recibido por el comunicador es de un sarcoma abdominal.

Hay cuatro signos principales por los que usted debe consultar a un médico inmediatamente, según la Sociedad Americana del Cáncer:



Protuberancia o masa que crece en alguna área del cuerpo.



Fuerte dolor abdominal.



Heces con sangre o vómitos.



Heces fecales de color negro.

