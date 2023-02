El periodista Diego Guaque dio a conocer en días anteriores que había sido intervenido quirúrgicamente de un sarcoma en su abdomen, sin embargo, se desconocía qué tipo de cáncer padecía.

El comunicador fue diagnosticado a mediados del mes de enero y anunció en sus redes sociales cómo había sido este procedimiento: “A principios de año me descubrieron que tengo un sarcoma dentro del abdomen, me hicieron unas biopsias y me lo encontraron”.



Diego Guauque fue intervenido con éxito, sin embargo, informó que el tumor no había sido removido por completo, "no todo como se tenía predestinado, pues está pegado a otros órganos”



Guaque iniciará su proceso de quimioterapias el próximo 9 de febrero de 2023. Su oncólogo reveló el tipo de sarcoma que padece, "antes les había dicho que tenía que saber el nombre y el apellido [del sarcoma]. El que yo tengo exactamente se llama leiomiosarcoma", menciona.



Esto es importante para iniciar el tratamiento de quimioterapias, pues "ya se puede establecer cual es la medicina que me tienen que inyectar", puntualiza.



Para finalizar el comunicador dice que iniciará sus quimioterapias y que estará comunicando a través de sus redes cómo va, "duro como hasta las dos de la tarde, voy con un libro, una peliculita y unos trabajos que tengo pendientes".

¿Qué es el leiomiosarcoma?

Según la Clínica Mayo: "Es un tipo de cáncer poco frecuente que comienza en el tejido de los músculos lisos", el leiomiosarcoma inicia en el abdomen o, en el caso de las mujeres, en el útero.



La proliferación de las células cancerígenas avanza rápidamente hasta alcanzar otro tipo de tejidos. Algunos de los síntomas son: el dolor, pérdida de peso y un nódulo o hinchazón que va aumentando y que se puede sentir a través de la piel.



El diagnóstico de este tipo de cáncer se hace a través de exámenes físicos, resonancias magnéticas, tomografías computarizadas y biopsia, que consiste en la extracción del tejido sospechoso para someterlo a análisis.



El tratamiento depende de la ubicación y el tamaño del leiomiosarcoma, en algunos casos se puede extraer mediante cirugía o ser tratado con quimioterapia o radioterapia.

