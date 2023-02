Diego Guauque ha pasado de entrevistar en su labor de reportero del programa 'Séptimo día' a ser el entrevistado.



El periodista se ha convertido en la noticia, tras informar a sus seguidores que tenía cáncer y que por tal motivo ya no aparecería en la pantalla chica.



La sorpresa que se ha llevado con el apoyo de la gente ha sido enorme. "Con cada mensaje positivo de la gente es como una vitamina para mí. No he encontrado uno solo dónde me ataquen o me digan una palabra hiriente. Me impulsan a seguir adelante", contó en una entrevista que hizo con la emisora Tropicana.

En este espacio radial, Guauque develó que por su labor de reportero de "preguntar y contrapreguntar" ha sido víctima de amenazas.



"Yo tengo mi equipo de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que me ayuda y me protege. Nosotros recorremos el país y hay situaciones más difíciles que otras. Yo me concentro en entrevistar a una persona, pero puede llegar otro y te puede agredir, como ya ha pasado", dijo.



En los 14 años que lleva ejerciendo su labor hasta le han sacado un revolver y cuchillos en la grabación.



"Uno se mete en el fango, pero ya determina hasta qué tan profundo. Hasta aquí llego por mi seguridad, por hacer un buen reportaje", afirmó y agregó que aunque ha tenido pleitos legales, "felizmente nunca he tenido que rectificar".

Lo que viene para Diego Guauque

Cuando le cuestionaron sobre la respuesta de sus compañeros de Caracol ante su noticia de la enfermedad, Guauque aseguró que solo ha recibido apoyo.



Dijo que él siempre ha sido muy sano y que por eso fue muy sorprendente que empezara a pasar tantas excusas médicas.



Sin embargo, sus compañeros y jefes han sido comprensivos y confían en su recuperación.



También reveló que tiene en mente impartir algunos cursos o charlas sobre su experiencia afrontando el cáncer y lo que ha aprendido en este proceso.



En este espacio radial aprovechó para enviar un mensaje, recomendando a aquellos que escuchaban a valorar a su familia, pues su esposa, su hija y sus padres han sido su principal apoyo durante este proceso y durante sus estancias en la clínica ha visto cómo otros pacientes con mucho dinero está sola.

Más noticias

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO