Diego Guauque está dichoso por haber finalizado otra etapa contra el cáncer que le hizo detener su cotidianidad y trabajo en el programa Séptimo Día. El periodista compartió lo que tanto anhelaba desde que le practicaron una arriesgada cirugía.

(Además: Apareció el periodista Diego Guauque, luego de superar el cáncer: ¿cómo se encuentra?).

Guauque fue diagnosticado en enero de este 2023 con un sarcoma, un cáncer "que se forma en el tejido blando del cuerpo", de acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Desde entonces, debió iniciar un arduo tratamiento que incluyó terapias y una importante operación el 29 de mayo, mediante la cual le retiraron de su abdomen el sarcoma de nueve centímetros.

Para dar por concluido el proceso, el periodista, de 44 años, debió continuar con radioterapias por varias semanas hasta este mes de septiembre.

Acostado en la camilla de una clínica y con una ligera sonrisa, celebró que llegó al final de sus 34 radioterapias. "Por fortuna no tuve mayores síntomas adversos", comentó, al tiempo que agradeció a los médicos, su familia, amigos y seguidores, quienes durante este tiempo le enviaron valiosos mensajes de aliento.

"Me espera mi premio: un delicioso ajiaco y mucha vida por delante", sentenció en su cuenta de Instagram.

Así fue. Tan pronto llegó a casa, sus allegados le habían preparado ajiaco y, con carteles, tortas e inflables, aplaudieron que hubiera superado una prueba más en su camino. "Estamos muy orgullos por el mejor 'Avenger'", decía uno de los letreros.

Facebook Twitter Linkedin

Diego Guauque celebró con su familia. Foto: Instagram: @diego_reportero

Diego Guauque reveló órgano que le extirparon por cirugía contra el cáncer: 'Sacrificio'

Afortunadamente, el sarcoma no se había expandido en su cuerpo, pero era necesario retirarlo.

(Además: ¿Diego Guauque volverá a Séptimo Día? Destapó otra prioridad en su vida: 'Aún me canso').

"Los médicos me dijeron que íbamos a entrar a cirugía y sí o sí íbamos a sacarlo. Pero eso no iba a ser gratis. Es decir, iba a haber un sacrificio", relató en el programa La Red.



El "sacrificio" era el órgano que le iban a extirpar. Para ello, los especialistas tenían que evaluar cuidadosamente la ubicación del sarcoma.



"Ese vergajo estaba cogiendo la vena cava, un cablecito por donde pasa la sangre, es súper importante", agregó. La intervención quirúrgica tomó más de diez horas, tiempo en el que él estuvo dormido.

Facebook Twitter Linkedin

En redes, el comunicador mantiene actualizados a sus seguidores sobre su estado de salud. Foto: Instagram: @diego_reportero

"Me despertó mi esposa. Sabía que me iba a despertar en una UCI. Le pregunté: '¿Cómo me fue?'. A ella se le salieron las lágrimas y dijo que 'nos fue bien'", contó.



De inmediato, le preguntó a ella si habían intervenido el páncreas. Sin embargo, no hubo necesidad, pues el que había resultado afectado era uno de sus riñones.



"El riñón se fue. Solamente tengo uno, ese fue el sacrificio. El sarcoma se marchó, pero fue como esos malos de las películas que se vengan, no se van solos y quitan algo. Ahora vivo con un riñón, lo he asimilado bien", puntualizó.

Así fue como Diego Guauque supo que tenía cáncer

En entrevista con EL TIEMPO, Guaque reveló que el malestar comenzó el 1.° de enero de 2023. Acababa de regresar de unas vacaciones familiares en Argentina cuando, de repente, un intenso dolor en la parte derecha del abdomen interrumpió su sueño.

Facebook Twitter Linkedin

El periodista ahora luce contento. Foto: Instagram: @diego_reportero

Fue a la Clínica y le dieron un medicamento para desinflamar el colon, pero le recomendaron hacerse una ecografía. Esa misma tarde se la hizo y el doctor que lo atendió dijo “aquí hay una cosita como rara, una masita, no me gusta”, contó.

En compañía de su esposa visitó a otro médico, quien lo remitió por urgencias a la Clínica Santa Fe. “Me devolví al apartamento a alistar maleta por si me quedaba de un día para otro”, recordó, pero lo que no sabía es que ese día se transformaría en 12 e incluso sería internado en UCI.

(Vea: Diego Guauque comparte dolorosa noticia sobre el cáncer: 'Vuela alto, Thomas').

"Cuando pasa una circunstancia así es cuando uno dice 'gracias a Dios tengo este plan y puedo acceder a profesionales, a una buena clínica y a buenos equipos'. Invirtamos en esos procesos porque ahí está la clave, no nos quedemos en que el éxito en la vida es ganar dinero, tener una mochila llena de plata debajo de la cama en la UCI no sirve de nada, no va a quitar el dolor, no va a hacer que una enfermera te trate mejor, allá todos somos iguales", le dijo a EL TIEMPO.

También puede leer:

- Hermana de Edwin Arrieta envía sorpresivo y sentido mensaje a padres de Daniel Sancho.

- Así fue la presentación de Shakira en los premios ‘MTV Video Music Awards’.

- Candidato de escandaloso video con modelos en ropa interior se defiende de las críticas.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS