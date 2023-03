Diego Guaque ya inició su batalla contra el cáncer que le fue diagnosticado el pasado mes de enero. El periodista de ‘Séptimo Día’ informó a través de sus redes sociales que padece un sarcoma abdominal, el cual fue tratado, a inicios de 2023, con una operación para extraer un tumor maligno.



(Siga leyendo: ‘Power Rangers’: Amy Jo Johnson habló sobre su ausencia en especial de Netflix).

“A principio de año me descubrieron que tengo un sarcoma dentro del abdomen, me hicieron unas biopsias y me lo encontraron. ¿Cómo sucedió todo esto? Pues la verdad fue muy sorpresivo para mí, yo estaba muy bien de salud”, dijo el comunicador en sus redes sociales en ese entonces.



“Vamos bien. La operación, pues bueno... me abrieron la panza, me buscaron el sarcoma, lo encontraron, sacaron un buen trozo, pero no todo como estaba pronosticado porque está pegado a tres órganos, pero con lo que sacaron se va a saber nombre y apellido de esta vaina y con eso lo vamos a atacar”, agregó.



Si bien estuvo comunicando a sus seguidores que se iba a someter a un tratamiento de quimioterapia para contrarrestar los efectos de la enfermedad, la realidad es que en las últimas horas tuvo que cancelar su tercera sesión, debido a que le dieron una noticias que lo obligó a realizarse otro tratamiento.



(Artículos relacionados: Iván Lalinde 'no entiende' trabajo de los perros de vigilancia y lo critica).

Guaque se sometió a una transfusión de sangre

Facebook Twitter Linkedin

Momento en que Diego Guaque se realiza la transfusión de sangre Foto: Instagram: Diego_reportero

Diego Guaque informó a sus más de 260 mil seguidores en Instagram de lo sucedido, resaltando que en unos exámenes de sangre salieron algunos resultados que le indicaron a los especialistas que lo mejor para seguir con su proceso era someterse a una transfusión de sangre.

“Los exámenes no salieron del todo bien. Aparecieron bajitas las plaquetas, entonces el oncólogo me dijo que prefería hacerme una transfusión de sangre antes de la quimioterapia”, explicó.



El periodista informó que es la primera vez que se realizará este tipo de tratamientos y que se siente optimista de lo que pueda pasar en el futuro, pues uno de sus amigos le manifestó que saldría más fuerte y con ánimos gracias al tratamiento.



“Él me alcanzó a contar que las transfusiones son buenas porque lo dejan a uno fuerte y con más ganas de comer”, recordó la anécdota de su amigo Thomas, fallecido la semana pasada.



“Estoy feliz. Esto es vida. Estaré mucho mejor”, concluyó. Además, manifestó que su próxima sesión de quimioterapia será el próximo viernes.



(Lea: 'Secret Invasion' de Marvel tiene fecha de estreno en Disney: sinopsis y reparto).

REDACCIÓN ALCANCE DIDIGTAL

EL TIEMPO

Más noticias