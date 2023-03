A principios de este año, después de regresar de sus vacaciones familiares, una noche el periodista Diego Guauque sintió un “fuerte dolor abdominal”, situación que consideró alarmante por lo que acudió de forma inmediata a revisión médica en la Fundación Santa Fe.



Allí se descubrió, luego de una biopsia, que la dolencia se debía a una masa alojada en uno de los costados de su abdomen. Un sarcoma, un tumor maligno que se puede ubicar en huesos y tejidos blandos.



Con esta noticia empezó su tratamiento oncológico, que ha compartido a través de sus redes sociales. A puertas de cumplir casi un mes en este proceso, Guauque mostró en una historia de Instagram, su nuevo corte.

En este espacio, dejó ver cómo su peluquero cortaba los parches de cabello que el reportero tenía debido al tratamiento.



"Mi peluquero me sugirió que le metiéramos la patillera para quitar los parches y lucir este nuevo 'look'",dijo.



Posteriormente, publicó una fotografía totalmente “calvo, re calvo” como lo mencionó en el 'feed' de su cuenta. Además de relatar a sus seguidores que sintió una liberación.



“Lo positivo es que es un problema menos, una liberación, porque la diaria caída del pelo se me empezaba a convertir en un problemita aburridor.”

Allegados y demás seguidores han estado muy atentos de su proceso como se puede ver en los siguientes comentarios tanto del comediante Polilla, en el que le lo felicita por su actitud, como el de la reportera Laura Hincapié, su compañera de trabajo.



"Así es compañero y la verdad, te ves muy bien. Pronto crecerá y pasará este duro momento. Pero lo mejor, es que saldrás más fuerte y con muchos aprendizajes. Te queremos y esperamos pronto de vuelta", escribió.

El comediante Polilla lo felicitó por su entereza para afrontar la enfermedad. Foto: Captura de Instagram @diego_reportero

¿Cómo inició su lucha contra el cáncer?

El 23 de enero el periodista de Séptimo Día fue remitido a una intervención quirúrgica para la extirpación del tumor en la clínica ya mencionada, circunstancias que lo alejaron por un tiempo del programa.



Sin embargo, la erradicación total del sarcoma no fue posible ya que este se encontraba adherido a tres órganos más, aparte del estómago, donde se creía era el único tejido comprometido, así que solo se realizó una extracción de la masa que posteriormente fue examinado de acuerdo al dictamen médico como Liomiosarcoma, un tipo de cáncer agresivo que afecta mayormente a las partes blandas del cuerpo, como sistemas digestivo, urinario, entre otros.



Después de conocer el nombre del cáncer, el reportero ingresó el 9 de febrero a tratamiento de quimioterapia, de acuerdo a las distintas publicaciones en su cuenta de Instagram como reporte de su intervención.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

​EL TIEMPO