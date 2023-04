El periodista Diego Guauque ha aceptado con valentía la enfermedad que le diagnosticaron en enero de este año: un sarcoma abdominal. Este tipo de cáncer lo ha llevado por un camino complicado, pero que de la mano de su esposa Alejandra -quien ejerce la misma profesión que él- y su hija Gaby ha podido transitar.



De hecho, hace pocos días compartió con sus seguidores que ya terminó la cuarta sesión de quimioterapias. “Con esta cierro este ciclo”, expresó en su Instagram, así que lo que viene más adelante es la práctica de más exámenes médicos que puedan determinar si el sarcoma redujo su tamaño o si puede ser operado para retirarlo totalmente.



'Dios mío, hay que aguantar': emotiva reflexión de Diego Guauque sobre cáncer

“Es probable que vuelva a pasar a cirugía. Allí, el objetivo de los médicos será arrancarlo de mis órganos y empezar a olvidarme de este episodio para siempre”.

El periodista de Séptimo Día confiesa que ha tenido la fortuna de que sus procedimientos se han movido con rapidez y resalta la importancia de invertir en la salud para que esto suceda. De hecho, en una entrevista que le concedió a EL TIEMPO recién fue diagnosticado dijo:



“Cuando pasa una circunstancia así es cuando uno dice ‘gracias a Dios tengo este plan y puedo acceder a profesionales, a una buena clínica y a buenos equipos. Invirtamos en esos procesos porque ahí está la clave, no nos quedemos en que el éxito en la vida es ganar dinero, tener una mochila llena de plata debajo de la cama en la UCI no sirve de nada, no va a quitar el dolor, no va a hacer que una enfermera te trate mejor, allá todos somos iguales”.



Diego Guauque celebró su cumpleaños en medio de su lucha contra el cáncer

¿Cuándo volverá a su programa?

Guauque apareció en ‘Día a Día’ para contar, por primera vez desde un estudio, su experiencia. Allí fue claro en que aún no tiene previsto volver al trabajo, pues lo primordial es su recuperación.



Sin embargo, resaltó el apoyo que le ha dado el canal en todo momento: “Solamente tengo la preocupación de concentrarme en mi recuperación y eso es una maravilla. Puede ocurrir, en otro tipo de contratos, que digan que nos vemos en seis meses y ya, pero aquí tengo mis incapacidades, siempre he sentido el apoyo de Caracol Televisión”.



Al final, aunque no esté narrando una crónica o entrevista a un personaje sí que continúa haciendo lo que le gusta: contar historias; la diferencia es que ahora él es el protagonista.

Margarita Contreras

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS