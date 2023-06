El periodista Diego Guauque está superando el cáncer que le diagnosticaron a finales del año pasado. Recientemente, el reconocido reportero del programa ‘Séptimo Día’ se sometió a una intervención quirúrgica que resultó exitosa. Por esta razón, el comunicador agradeció a su familia y a quienes lo han acompañado en esta lucha.

(Puede leer: Diego Guauque vence el cáncer tras cinco meses y es dado de alta: 'Ya no hay sarcoma')



“Ya no hay sarcoma, ya no hay cáncer, falta dar otra pelea, pero se logró el objetivo”, dijo Guauque por medio de su cuenta de Instagram, al anunciar que ya dejaba la clínica y regresaba a casa.

Entre las personas a las que Guauque agradeció está su colega Alejandro Callejas, de quien dice, lo acompañó en los momentos más difíciles del tratamiento de su dolencia.



Por medio de sus redes sociales, Guauque expresó su reconocimiento a Callejas y a su familia. En un mensaje en su cuenta de Instagram, Guaque, de 44 años de edad, compartió una foto con la cual le agradeció a su 'parcero'.



“A él y a su hermosa familia los llevo en mi corazón. Los quiero en demasía. Cuando la vida te enfrenta a adversidades tan difíciles y repentinas, uno no tarda en darse cuenta quién es quién en su vida. Quiénes suben, quiénes bajan. Y es ahí cuando se puede hacer un balance y depurar su lista de amigos y conocidos. De algunos se espera mucho y se recibe poco. O al revés: los que gratamente te sorprenden y se alojan para siempre en tu corazón", escribió Guaque en el mensaje que acompaña la imagen.



Además, señaló: "Y también están los que uno sabe que no van a fallar y te arropan de principio a fin... Como el buen ‘Callejitas’. Hermanazo, gracias por todo el apoyo durante este semestre tan bravo. Nos esperan muchos más para seguir compartiendo y riendo como en esta foto del año pasado”.

En su cuenta de Twitter, Guauque escribió: “En mi hogar terminaré la obra que comenzaron hace seis meses los médicos que salvaron mi vida. Gracias eternas a Dios por permitirme jugar el segundo tiempo de mi vida”.

