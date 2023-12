Diego Guauque evoca a su perro tras morir de cáncer: 'Dicen que absorbió la enfermedad'

A través de sus redes sociales, Diego Guauque recordó a su perro 'Marrón', y el dolor que le causó a él y su familia su partida, luego de enfrentar un cáncer en 2021.



Según el periodista, tras su deceso, los veterinarios que atendieron su caso le dijeron que el animal de compañía podría haber "adquirido la enfermedad de alguno de sus cuidadores".

Así lo manifestó en una emotiva publicación en su cuenta de Instagram, en la que subió una foto con su antigua mascota acompañada de una larga descripción donde relataba la muerte de la misma como la primera vez que el sarcoma llegaba a sus vidas.



"Hace dos años murió Marrón. Fue la primera vez que un miembro de esta familia enfrentó el cáncer. Tras su deceso, varios veterinarios nos dijeron que Marroncito se estaba chupando la enfermedad de algún miembro de la familia. En ese momento no le dimos mayor validez a esas palabras. Hoy pensamos diferente", afirmó en el 'post'.



A principios del 2023, Guauque fue diagnosticado con un sarcoma, después de que los médicos descubrieran una extraña masa alojada en uno de los costados de su abdomen.



En ese entonces, el dictamen médico determinó que este padecía de liomiosarcoma, un tipo de cáncer agresivo que afecta mayormente a las partes blandas del cuerpo, como sistema digestivo y urinario.

Tras una larga y complicada lucha contra la enfermedad, a finales de septiembre este confirmó que su estado de salud estaba mejorando y que de acuerdo con los controles y demás exámenes, el cáncer estaba dejando su cuerpo.



"El sarcoma se marchó, pero fue como esos malos de las películas que se vengan, no se van solos y quitan algo. Ahora vivo con un riñón, lo he asimilado bien", puntualizó en sus historias en ese momento.

En ese sentido, el periodista le preguntó a sus fanáticos en la red social si creían que un animal de compañía realmente podría adquirir los padecimientos de las personas con las que conviven: "¿Ustedes qué piensan, creen que un perrito puede absorber la enfermedad mortal de uno de sus cuidadores?".



Y añadió: ¡Ay mi Marroncito!, hoy me apareció en el recordatorio del celular esta foto y me vuelves a romper el corazón. Te extrañamos mucho, amigo. Sigue cuidándonos desde el cielo perruno" finalizó el periodista en la publicación.

Frente a su emotivo mensaje, varios seguidores del comunicador no dudaron en comentar el 'post' y manifestar su acuerdo sobre los animales de compañía y "su capacidad de empaparse de las posibles dolencias de sus humanos".



"Hace dos años me enfermé del estómago, llegué a bajar casi 20 kilos, después de eso mi perrito Lucas murió a los tres meses de cáncer de estómago. Ese ángel salvó mi vida"; "Mi gato enfermó de cáncer y murió, la metástasis en mi desapareció"; "Sí , nuestras mascotas dan la vida por nosotros. Mi perrito Jack murió de un infarto en la pandemia y ese mismo año mi esposo se salvó de un ataque al corazón"; "Son seres inigualables. Su lealtad está llena de amor y pureza. No sé cómo será esa conexión, pero sí creo que algo sucede", fueron algunas de las opiniones más destacadas en la red.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

