Diego Guauque dedica emotivo video a su mujer: 'Necesita un esposo y ahí voy a estar'

Sin duda, una de las figuras más queridas en el periodismo televisivo es Diego Guauque, quien ha ganado grandes adeptos luego de sobrevivir al cáncer.



El comunicador, diagnosticado con sarcoma desde el año 2021, ha documentado los retos de su padecimiento y cómo su familia lo ha ayudado a luchar contra este. Ahora, con un emotivo video, Guauque le agradece a su esposa Alejandra Rodríguez por nunca abandonarlo.

El filme, publicado el día de ayer, 20 de diciembre, a través de la cuenta oficial del periodista, reúne diferentes imágenes que dejan ver algunos momentos que han vivido como pareja antes de la enfermedad y otras fotografías de su amor durante su complicación de salud.



"No me voy a dejar vencer de esto. Son obstáculos que surgen en la vida, pero lo voy a lograr. Lo vamos a lograr", así empieza el video, con la voz del reportero en medio de su visible dolencia, momento cuando se le quiebra la voz.



Uno de los fragmentos más conmovedores del video es cuando Guauque señala: "Mi hija necesita a su papá y ahí voy a estar, mi esposa necesita a su esposo y ahí voy a estar y el periodismo también me necesita. Aquí estaré muchos años más", concluye.



Las fotografías de Alejandra Rodríguez son acompañadas con la canción de Santiago Cruz 'Un amor de verdad'; tonada que el comunicador señaló que le dedicó su esposa meses atrás después de salir de cirugía.



"Desde entonces, atesoro esta canción en mi corazón. Cuando la escucho en soledad, por lo general, las lágrimas ruedan por mis mejillas", indicó.



El video ya cuenta con más de 15 mil me gusta y cientos de comentarios de quienes han seguido de cerca su proceso. Algunas de las opiniones que desató el video fueron: "El verdadero amor se mide por cuántas veces fallaste o caíste y esa persona estuvo ahí", "Grandes luchadores. Los admiro por tanta fuerza", "Eres un héroe sin capa que enseña a luchar y vivir por lo que importa", entre otros comentarios.



Por otro lado, el cantante Santiago Cruz también comentó la publicación: "Un abrazo gigante a los dos". Guauque le agradeció por su música " linda e inspiradora".

VANESSA PÉREZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO